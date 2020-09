5 consejos para combinar comodidad y belleza

La decisión de reformar una casa, apartamento u oficina es una forma de renovar los ambientes y hacerlos más funcionales. Además de la utilidad de cada espacio, pensar en la belleza y armonía de todos los elementos que lo componen es uno de los elementos imprescindibles en el check-list.

Cuando se trata de la decoración de interiores, es necesario planificar cada ambiente según la finalidad, ya sea para brindar un ambiente de ocio o profesional. Te ofrecemos algunos consejos para que tengas un espacio cómodo y hermoso.

Estilo personal

De vez en cuando aparecen nuevas tendencias con numerosas sugerencias de combinaciones de artículos de decoración, organización de espacios, etc. En esta ecuación, el estilo personal es una variable que influye directamente en el resultado final del proyecto. Al contrario de lo que dicen algunas personas, seguir las tendencias y dejar de lado la decisión de elegir lo que te gusta o no te gusta, no es una buena idea. El mejor consejo es contar con la orientación profesional de arquitectos, interioristas y demás especialistas disponibles en el mercado, debidamente capacitados para dirigir las mejores opciones estéticas y funcionales para tu proyecto.

Los muebles

Hablando de funcionalidad, el mobiliario es un elemento indispensable para lograr un equilibrio a la hora de crear el ambiente que deseamos. Llegados a este punto, conocer lo que ya se ha adquirido, en el caso de reformas, y comprobar lo que aún falta según el tamaño del entorno, son consejos valiosos.

Merece la pena hacer un estudio detallado del espacio, puertas, ventanas, esquinas y zonas de circulación de aire para asegurarnos de que el mobiliario esté acorde con la disposición del espacio y no “asfixie” el ambiente. No tiene mucho sentido enamorarnos de un hermoso armario si la puerta no se abre por completo.

Colores

La combinación de colores es otro punto que despierta curiosidad y merece atención, ya que esta elección puede realzar la belleza o hacer que el ambiente sea hostil. En este punto, la elección de la pintura o papel tapiz ideal dependerá del efecto que desees crear. Los colores primarios (azul, amarillo y rojo) se pueden usar en espacios específicos para resaltarlos y hacerlos vibrantes. Los colores secundarios (naranja, verde y morado) combinados suavizan el ambiente y se pueden aplicar a tapizados, lámparas, alfombras y almohadas, por ejemplo.

Iluminación

Punto alto de la decoración, un proyecto de iluminación adecuado puede influir en la economía y garantizar el confort en el medio ambiente. El efecto provocado por focos y luminarias resalta los objetos y crea áreas menos iluminadas. Para las salas de televisión conviene contar con lámparas direccionales que faciliten el enfoque.

Aire acondicionado

Ya sea para decorar tu hogar, apartamento u oficina, el confort térmico es esencial. Los ambientes demasiado fríos o calientes perjudican el bienestar y provocan irritabilidad. “Estos extremos pueden evitarse mediante un diseño de HVAC personalizado que se adapte a tus necesidades”, asegura Daikin. Otro punto relevante es el impacto estético de los equipos de climatización sobre el medio ambiente. Aprende a combinar aire acondicionado y decoración.