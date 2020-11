Andrea Bocelli presenta “Believe”

Esto no es “Duomo II”, pero es importante ayudar a los fans a hacer la conexión entre el evento que conmovió e inspiró a tantos millones de personas a principios de este año y esta rica y emotiva selección de canciones nuevas y familiares. Si bien el álbum incluye una selección de piezas religiosas, no es un álbum religioso y debe considerarse más como una colección inspiradora de piezas edificantes.

El tenor italiano de renombre internacional Andrea Bocelli lanza su nuevo álbum “Believe”, celebrando el poder de la música para calmar el alma. El álbum procede de su actuación sin precedentes de “Music for Hope” en Semana Santa desde la histórica catedral de Milán, que fue vista en vivo por millones de personas en todo el mundo. Cuenta con una pista inédita del fallecido gran compositor italiano Ennio Morricone, así como “Gratia Plena”, de la nueva película aclamada por la crítica “Fátima” y por primera vez dos duetos con la galardonada mezzosoprano Cecilia Bartoli.

Por primera vez Andrea Bocelli ha grabado sus propias interpretaciones de ‘Ave Maria’ y ‘Padre Nostro’ junto con favoritos familiares como ‘Hallelujah’, ‘I’ll Never Walk Alone’ y ‘Amazing Grace’. Believe, coproducida por Steven Mercurio y Haydn Bendall, es una colección de canciones edificantes que han inspirado y sostenido a Bocelli a lo largo de los años.

Un poco más del álbum

¿Cuál es el mensaje espiritual de su nuevo álbum?

- Ante todo, es una llamada al espíritu, una llamada a la meditación y una llamada a la reflexión sobre el sentido de la vida, sobre el don de la vida.

Cuando grabaste “Amazing Grace”, ¿te llevó a ese momento de Pascua cuando lo cantaste en el Duomo de Milán?

- La experiencia que tuve en Milán fue inolvidable, por lo que es inevitable que ese recuerdo vuelva con fuerza al grabar de nuevo Amazing Grace.

¿Por qué elegiste esta canción en particular para un dueto con Alison Krauss?

- Sé que es una persona muy religiosa que está sumamente atenta al razonamiento del espíritu y por eso me pareció lindo y natural hacerlo, además de que sin duda tiene una hermosa voz.

¿Qué cualidades buscas para una colaboración?

- Pasión, ciertamente. Pasión, ante todo. Porque la pasión también conduce a un trabajo de alta calidad.

No solo cantas en este álbum, también has escrito parte de la música, ¿disfrutas componiendo?

- Realmente me gusta cuando es natural. Nunca me sentaría a la mesa con la idea de escribir una pista que pudiera convertirse en un éxito. Eso no es parte de mi maquillaje. Una melodía debe venir de adentro como por arte de magia.

¿Cuánta preparación fue necesaria para este nuevo álbum?

- Me costó mucho esfuerzo, mucha pasión, como dije, y muchas ganas de hacerlo. Creo que todos estábamos muy motivados por la situación, el período y el dolor que nos rodeaba. Creo que todos estábamos extremadamente motivados, también debido a nuestra inactividad forzada.

¿Cómo mantienes tu voz en tan buen estado?

- Hago lo que hacen todos los atletas del mundo, porque después de todo, la voz es el resultado de que muchos de nuestros músculos trabajen juntos. Por eso es importante un estilo de vida saludable, exactamente como el que deben seguir los deportistas cuando tienen que afrontar una competición deportiva.

¿Cómo te ha apoyado tú familia durante la realización de este nuevo álbum?

- Las familias siempre ayudan, incluso cuando no son conscientes de ello, porque el mero hecho de que existan es un gran aliciente. Las familias ayudan y son una fuerza impulsora que siempre enciende algo positivo y tangible en ti.

Ya que nos acercamos a la Navidad, ¿tienes alguna tradición en particular?

- Para mí, la Navidad es predominantemente una fiesta religiosa. Por supuesto, hay tradiciones que todos hemos tenido desde que éramos niños, que es levantarse por la mañana para ir a misa, estar todos juntos para almorzar, panettone. Podríamos decir que es un día en el que todos volvemos al seno de la familia. Es una celebración religiosa pero también es un momento en el que redescubrimos la belleza de estar con nuestras familias.