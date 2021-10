Aprenda a viajar “low cost” en avión

Las tarifas para viajar, dependiendo de la época y la temporada del año, son diferentes. En ocasiones más asequibles y en otras un poco más elevadas, no obstante, siempre será posible encontrar las mejores alternativas que se adapten al presupuesto; eso sí sabiendo hacer las búsquedas y reservas.

Pensando en los viajeros colombianos y en su economía, presentamos cinco recomendaciones que les significarán un buen ahorro al momento de adquirir tiquetes aéreos para que sin importar la época del año puedan viajar con las mejores tarifas.

1. Reservar con suficiente anticipación: una de las principales recomendaciones, es sin duda alguna, reservar un viaje con suficiente anticipación; esto no solo permitirá encontrar precios que se ajusten al presupuesto de cada uno, sino que además brinda la posibilidad de poder elegir entre la múltiple oferta que se encuentra, los mejores itinerarios, fechas y servicios que haya. Esto le servirá también para que pueda organizar de la mejor forma el itinerario de viaje y que no se le escape ningún detalle para que al llegar al destino no se presenten contratiempos que afecten o modifiquen su plan.

2. Ser flexible: la fecha o temporada en la que se realizará el viaje es uno de los factores más decisivos al momento de revisar los costos, de esto depende en muchas ocasiones un alto o bajo precio. Es por esta razón que, para conseguir un viaje a bajo costo, es recomendable ser flexibles con las fechas y no tener solamente una concreta, viajar en temporada baja, entre semana, en horas muy tempranas o altas horas de la noche, permitirá encontrar buenas ofertas que se adapten a un buen presupuesto.

3. Buscar destinos de llegada cercanos: en muchas ocasiones, más allá de la fecha, un viaje puede resultar costoso pues el destino al que se desea viajar tiene alto flujo de pasajeros. Una alternativa para reducir costos es buscar otros aeropuertos cercanos que permitan acceder a mejores ofertas. Para el caso colombiano, por ejemplo, si planea un vuelo a Cartagena y las tarifas son muy elevadas, puede revisar llegando a otra ciudad cercana como Barranquilla y realizar el último trayecto en carro. Lo mismo ocurre para destinos internacionales, si viaja a Nueva York, puede buscar ahorrar dinero si llega al aeropuerto de Nueva Jersey.

4. Reservar vuelos con escalas: aunque esta recomendación también aplica para vuelos nacionales, los viajeros internacionales serán quienes más puedan notar al momento de realizar sus reservas, que el precio de los tiquetes puede disminuir sustancialmente si se eligen trayectos que tengan escalas. Si se cuenta con la disposición de tiempo, puede resultar una excelente alternativa y oportunidad para conocer otros destinos adicionales que no se tenían planeados.

5. Llevar lo necesario: cada vez son más las opciones que ofrecen las diferentes aerolíneas para que los usuarios accedan a tiquetes aéreos de diferentes precios según sus necesidades. En este sentido, viajar solamente con equipaje de mano y en clase económica puede ser una excelente opción para ahorrar dinero pues estos tiquetes, por lo general, son más asequibles que aquellos que incluyen equipaje de bodega.

Adicionalmente, como lo indica María Fernanda Rosero, funcionaria de Viajes Falabella, “Es importante también contar con el acompañamiento de profesionales expertos en viajes que puedan brindar información sobre ofertas, descuentos, e itinerarios; y que brinden un soporte para buscar las múltiples posibilidades dentro de las aerolíneas y elegir la mejor opción con el mejor precio”.