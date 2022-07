“Aquí estoy”, lo dice Eddy Herrera

Manteniéndose como uno de los exponentes más destacados en el merengue, Eddy Herrera vuelve recargado en este 2022 y es por esto que con ocho temas consignados en su más reciente álbum, lo advierte claramente y afirma “Aquí estoy”. El merenguero dominicano es de esos artistas que gozan de prestigio profesional inagotable, sin embargo, en igual proporción es el cariño que el público le profesa y que se materializa una vez surge una nueva propuesta, como es el caso de “Aquí estoy”, el esperado álbum que llega para marcar esta temporada y la seguidilla de temas que destacan su carrera, la misma que va paralela a su vida y que en solitario ya cumple 32 años. Este compendio mantiene su sonido y cadencia, reafirmando la supremacía que ejerce en el género, al tiempo que lanza el primer sencillo objetivo y que de inmediato se posesionó como uno de esos éxitos que han marcado su carrera, “Si yo se lo pido” un tema extremadamente bailable que, con un video divertido, viene captando la atención desde su salida. Acostumbrado a cantar en público habitualmente, donde el contacto decide en buena medida el curso de las canciones, Eddy Herrera se emociona al comentar la génesis de este éxito que en poco tiempo, como suele suceder con esos temas que se destinan para acompañar siempre las presentaciones, se ha posicionado y marca tendencia en las principales plataformas.

Este álbum cuenta con ocho temas del más puro merengue, ese que invita a bailar y a disfrutar, además de quedar grabados como música sin fecha de caducidad.

“Este tema, ‘Si yo se lo pido’, llegó de manera orgánica en una actividad privada, cuando Martín De León, compositor de la canción ‘Nuestro amor’, entre otros éxitos, se me acerca y me tatarea ‘si ella me lo pide, yo se lo doy’, llevando a los asistentes a integrarse y cantarlo como si se tratara de una canción conocida, entonces en la siguiente vuelta Martín se inventó otro coro que decía ‘esto si está bueno’ y fue tomando fuerza”, afirma el cantautor. Con ese preámbulo que auguraba lo esperado por un artista, Eddy sintió que los seis meses de producción del disco, buscando con lupa las mejores canciones y el arreglista para cada una, además de la premura para tenerlo listo antes del 30 de mayo, fecha límite para presentarlo ante los Latin Grammy, quedaban atrás con esa canción. A partir de ahí y entendiendo que tenían un diamante en sus manos, solo restaba pulirlo, se editó y se grabó inmediatamente en vivo, empezando a sonar de tal forma, que sacó del aire una bachata que Herrera tenía haciendo lo propio en la radio. “Si yo se lo pido” también cuenta con una versión de calidad como el resto del álbum.

Con 32 años como solista, el dominicano Eddy Herrera tiene un repertorio de éxitos. FOTO CORTESÍA

La otra historia Tan bailable como es el tema, resulta divertido el video. Esa es otra historia que le da un contexto diferente a la pieza, comenta Eddy, quien al ser el artista invitado en una fiesta de bodas en República Dominicana, la hizo parte del repertorio de la noche. Se trataba de una celebración con invitados de muchos países, y entre ellos estaba un coreano llamado Kim Kev, quien empezó a bailar con tal desenvoltura, que captó la atención de todos, integrándose de inmediato a la improvisada coreografía, más adelante, cuando llegó el momento de disfrutar “Si yo se lo pido”, el asiático subió a desplegar sus habilidades y el video no tardó en subir a las redes. El baile se hizo viral y el protagonista, CEO de una compañía financiera en Canadá, fue localizado por Eddy Herrera, quien no dudó en proponerle participar en el video de la canción, que para entonces ya era el éxito de este álbum. Entrar al mundo de las redes sociales no era una prioridad para el cantante dominicano, sabía que una vez se llega allí, la vida particular está expuesta y es inevitable no sucumbir a esa necesidad de publicar detalles que pueden resultar interesantes a los seguidores. Sin embargo, hoy, cuando “Si yo se lo pido” es un éxito además viral, reconoce que las redes tuvieron un gran aporte.

“Si yo se lo pido”, el más reciente éxito de Eddy Herrera cuenta con la presencia del coreano que lo hizo viral a través de las redes sociales.