Ariadna Gutiérrez y su universo de oportunidades

Ariadna Gutiérrez

Reside en Estados Unidos, desde allí se proyecta al mundo, es una modelo consolidada en importantes pasarelas, aunque también tiene otras facetas que van desde la actuación, hasta trabajar intensamente en un emprendimiento que nació en medio de la más pura necesidad de escape.

Ariadna habla de forma transparente, y recuerda con gratitud su paso por el Concurso Nacional de Belleza, esa puerta que se abrió y si bien para entonces el modelaje no le era ajeno, la preparó para enfrentar ese aspecto con más profesionalismo.

Recordando la visita que tras su coronación como Señorita Colombia hizo a El Universal, se dispuso a contar esos proyectos presentes y futuros que ahora la ocupan, de la misma manera se interesa por ser una buena motivación en la vida de otros y dejar una huella positiva en las vidas que impacta.

Una nueva vida

A sus 27 años, la sincelejana es un ejemplo de tenacidad, con empeño ha derrotado situaciones adversas y potencializado fortalezas, llegando a un público ávido de atención emocional y que cada vez crece hasta convertirse en una comunidad difusora de salud en todos los frentes.

¿Qué motivó tu partida a Estados Unidos?

Muchos no saben que siempre tuve a mi familia en Miami, yo estaba a la espera de terminar inicialmente mis estudios y luego concluir el reinado para radicarme allí, cuando se da la participación en Miss Universo, si bien llevaba la mentalidad ganadora, también tenía claro que me quedaría con mi familia. Finalmente se dio.

¿Cómo adelantas el modelaje?

Desde los 16 años y antes de los reinados, es mi profesión. Obviamente después las oportunidades son mayores y se abren puertas en ese medio y en el artístico, es algo que me encanta, pero también me gusta mezclarlo con otras actividades.

Estuviste presente en la Semana de la Moda de Nueva York, ¿cómo fue la experiencia?

Después de dos años de pandemia, cuando no podía viajar ni hacer todo lo que deseaba, volver a la Semana de la Moda y encontrarme con colegas, diseñadores y personas que trabajan por exaltar nuestra cultura, fue verdaderamente emocionante.

¿Hollywood estaba en tus planes?

Siempre he tenido sueños grandes, en mi mente no hay límites a nivel profesional, pero en ocasiones llegan circunstancias que aunque se esperan, sorprenden. Soy muy afortunada y agradezco haber tenido esa puerta de Hollywood abierta, es una parte de mi carrera que no he podido explorar al máximo, pero lo haré. Lo deseo para mis próximos proyectos.

¿Cómo fue llegar al cine?

Fue una experiencia asombrosa por la forma como trabajan con disciplina, orden y respeto en cada proyecto, también en las personas en el set. Se trata de un nivel al que todos debemos aspirar en cualquier trabajo que se desempeñe.

¿Después de dos años de incertidumbre, cómo ha sido regresar a todo?

Al principio de la pandemia me vi muy afectada con una fuerte depresión que me llevó a subir de peso, además de eso no tenía fortaleza mental. A partir de esto decidí crear una plataforma para ayudar a quienes estaban como yo y en compañía de mis amigos famosos, empezó un entrenamiento físico que ha dado buenos resultados, dándole crecimiento a esta comunidad que se llama “Train 4 Life”, pero pensé en abordar también la salud mental y es así como se sumó el acompañamiento de psicólogos y nutricionistas.

¿Cómo aceptas lo que empezaste a experimentar y decides buscar ayuda?

Desde hace un tiempo sentía que debía hacer cambios en mi vida, más que físicos, espirituales, pero como es habitual no enfrentar la realidad, no buscaba solución. Cuando sucede lo de Miss Universo, me doy cuenta que debo mejorar, tenía altos y bajos, sin embargo lo oculté, y dos años después con la muerte de mi padre toqué fondo y es cuando la vida se encargó de despertarme.

El proceso de aceptación fue lento, antes chocaba contra la razón y entendí que no está mal sentirse así, llegando a dar un giro a ese problema y convertirlo en una fortaleza para mi vida, además de dar un mensaje a personas que estaban pasando por algo similar.

Eres fuerte, ¿cómo se convierten adversidades en oportunidades?

Muchas veces me he sentido débil, he llegado a pensar que no merezco cosas buenas en la vida y eso también ha sido objeto de cambio, transformar todo lo que sentí porque si tengo una plataforma tan grande, no es para ganar dinero, es para tener un propósito más allá de lo que la gente ve y que aún no he cumplido en su totalidad. Ahora soy fuerte, pero no siempre fue así.

Reuniste a muchos profesionales en tu proyecto, ¿cómo lo lograste?

Cuando se empieza algo, se va atrayendo lo que se necesita. Inconscientemente logramos contactar a personas muy profesionales, ahora tenemos dos entrenadores muy buenos, dos psicólogas y dos nutricionistas que han demostrado un excelente trabajo.

¿Cuál es la imagen que tienes de ti hoy?

Me veo como cuando un gusanito está a punto de ser mariposa y espera el momento de abrir sus alas para volar por el mundo entero.

Eres un referente para muchas personas, ¿cuál es tu compromiso?

En cuanto abrimos una red social y se vuelve figura pública, se adquiere un compromiso grande y más cuando hay tanta gente siguiendo. Hay mil formas de ayuda y mi responsabilidad es hacerlo de cualquier manera.

Modelo, actriz, empresaria, ¿en qué faceta te sientes más cómoda?

El modelaje lo he hecho tantos años que es se me da muy fácil, ahora el reto es llegar al mundo de los negocios y seguir en la actuación.

¿Cómo esperas terminar este año y qué esperas del 2022?

Lleno de amor y oportunidades maravillosas.

Fotógrafo: Carlos Ruiz

Makeup hair: Davo Sthebane

Stylist: Armando H. Ramírez

Vestido: Benito Santos

Botas: Manolo Blahnik

Outfit negro:

Body: BCBGMAXAZRIA

Botas: Balenciaga