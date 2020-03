Bariloche se suma a la campaña #YoMeQuedoEnCasa

La ciudad patagónica de Bariloche se une a la tendencia internacional de incentivar a los ciudadanos del país a quedarse en sus casas para combatir el coronavirus. #YoMeQuedoEnCasa es hoy una tendencia mundial que propone no salir de las residencias para poder combatir el covid-19. De esta forma uno de los destinos más importantes de Argentina se alinea para cuidar a los ciudadanos y cultivar conciencia en ellos.

Hasta el momento Bariloche no cuenta con ningún caso confirmado de Coronavirus, pero igualmente se suma a este movimiento que se presenta hoy como la mejor manera de frenar la pandemia. De acuerdo con Gastón Burlon, Secretario de Turismo de Bariloche: “El covid-19 no nos toma desprevenidos y podemos tomar el ejemplo de los países que ya fueron afectados. Todos coinciden en que quedarse en casa es la mejor medida para combatir el coronavirus, seamos responsables y no salgamos a la calle”.

La Fiesta Nacional de Chocolate se ha suspendido, así como se han cerrado senderos del Parque Nacional Nahuel Huapi en pos de las decisiones informadas por el Presidente de la Nación, entre otras medidas.

Lo importante hoy es preservar la salud de los ciudadanos, y dado que Bariloche es un destino al que se puede visitar durante todo el año no va a faltar oportunidad para que los turistas disfruten de sus atractivos.

La ciudad está trabajando para lograr que lo mejor de Bariloche se pueda disfrutar desde las casas a través de una plataforma interactiva virtual, creada para grandes y chicos, desde donde podrán continuar conociendo y sintiendo “cerca” el destino y así ayudamos a cuidar la salud de todos. “Hoy la prioridad es la salud, quedarse en casa no significan vacaciones, significa prevención y cuidado. Estoy seguro que si tomamos las medidas con responsabilidad, volveremos a vernos pronto”, concluyó Burlon.