¡Cambia tu chip mental!

Farid Diek es un joven mejicano, emprendedor Social, Co-fundador de Ecü, conferencista, músico y escritor. Lo que lo hace más reconocido es su empresa Ecü que nace a partir de una problemática social, creando un calzado con suela de llanta reciclada para así darle una solución alterna al problema del desecho de llantas. La empresa tiene como propósito lograr un modelo de negocios que inspire a los jóvenes a sumarse a las diferentes problemáticas que existen en el país y se resuelvan a poner en práctica el emprendimiento social. Quiere además, eliminar el problema de las llantas y concientizar a la población de la vida minimalista.

A este reconocido joven empresario de 27 años le gusta compartir lo que le ha ayudado a ser exitoso a su corta edad. Participó hace poco en el Simposio Internacional virtual Matrimonio y Familia con una interesante conferencia que tituló: Tres ejercicios prácticos para enfrentar la adversidad.

Aquí les cuento cuáles son sus sugerencias, que no es más que un consejo práctico de cambiar el chip mental para asumir la vida, desde otra perspectiva.

Primer ejercicio

Este ejercicio invita a apreciar la vida recordando diariamente que nos vamos a morir. Parece una paradoja. Reflexionar sobre esta temporalidad puede ser horrible o muy bello. ¿Por qué muy bello? Esa es la pregunta que nos intriga. Así lo explica: la escasez de un objeto hace que aumente su valor. La muerte sirve para recordar que la vida es finita, la muerte representa la escasez de la vida. La vida adquiere un gran valor que hay que apreciar, aprovechando el tiempo, disfrutando los momentos y a los seres queridos. Esto determina lo que haces, dices y piensas. Discernir entre lo que es importante y no lo es. Te ayuda a canalizar tus deseos hacia lo trascendente, para no dejar las cosas para después, para dejar a un lado los miedos e ir por lo significativo.

Para ilustrar este concepto, cuenta la anécdota de un general estoico después de ganar una batalla. Entra entre vítores y alabanzas propios del triunfo, tenía detrás suyo a un esclavo con una única responsabilidad, recordarle que esa gloria era efímera, él le repetía: “memento morti”. De esta manera, el general podía mantener el control de sí mismo, con los pies en la tierra.

Segundo ejercicio

Este ejercicio trata de que introduzcas en tu vida dosis sutiles de “disconfort” como ducharse con agua fría, dormir en el piso, ayunar, decir no a situaciones placenteras que son pequeñas renuncias en situaciones ordinarias de cada día. Estos actos que él llama de “disconfort” te preparan para enfrentar la adversidad. Al vivir esto voluntariamente te hace más agradecido con lo que tienes además de robustecer la voluntad.

Salir de la comodidad vuelve a la persona más resiliente y la entrena para ser la persona que quiere ser, la hace ser más agradecida con lo que se tiene y la prepara para cuando las cosas se ponen duras y difíciles. Lo compara con los soldados que en tiempo de paz, ejercitan tareas sin el enemigo visible. Se cansan con ejercicios aparentemente innecesarios, ¿para qué? Para estar preparados cuando todo sea inevitable. Y también menciona a los atletas. “Si deseas que un hombre no caiga ante una crisis, entrénalo antes de que la crisis llegue”.

Tercer ejercicio

Consiste en aprender a aceptar lo que sucede en la vida, aún las partes oscuras. La vida no tiene la obligación de ser como tú deseas. Lo mismo sucede con las personas. No se trata de aceptarlo de forma pasiva, se trata de estar dispuesto a darle una oportunidad a lo que sigue. Hay que dar lo mejor de sí siempre y que pase lo que tenga que pasar. Epitecto decía: No busques que todo suceda como tú deseas, mejor desea que todo ocurra tal como ocurre y te irá bien.

El resentimiento ocurre cuando tenemos cierta expectativa de algo y no termina sucediendo en realidad. “Sufrimos más en la imaginación que por la realidad”.

A ver si logramos poner en práctica estos ejercicios que Farid nos sugiere para salir adelante después de estos tiempos difíciles que estamos viviendo.