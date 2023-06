Carlos Baute escucha historias y las canta

Carlos Baute

Por estos días se promociona “Y si me enamoro”, al lado de Daniel Elbittar, otra de esas canciones que dejó el confinamiento y esa necesidad de comunicación que asaltó a la mayoría de las personas. El compatriota la había escrito, le escribió, se la envió y a los dos días estaban organizando la grabación, en la que Carlos pudo sumar, la promoción empezó en México, van a Estados Unidos y seguirán en España.

“Necesito otra cosa. Quiero merengue, salsa, creo que para este disco sacaré tres merengues, dos bachatas, aunque ya esas están, tal vez entre una tercera, le tengo ganas a un reggae, a mí me gusta bailar en el escenario y esto me tiene muy emocionado, además, después de la pandemia lo que queremos es sacar los problemas y pasarla bien, porque como dice Chayanne, bailar mantiene joven, y le creo”, manifiesta Carlos.

La bachata está de moda

Dentro de lo negativo que representó la pandemia para la humanidad, Carlos Baute afirma que en él surtió un efecto contrario, compartió mucho con su familia, se trasladó al campo y se dedicó a componer. “Hice tantas canciones que ahora sacó un disco y queda material para otro el año que viene”, agrega.

El álbum que se avecina está diseñado para bailar, y en eso aclara, que sólo compone si está feliz aun cuando sea una canción de desamor, entonces en el confinamiento encontró el espacio propicio para producir, de otra parte tenía que agradecer que estaban unidos y con salud, por eso su repertorio aumentó considerablemente.

Y siendo honesto con su nueva propuesta musical, confiesa que la bachata es un ritmo que le seduce, sin embargo, empezó en su creación a partir de la canción del colombiano Manuel Turizo, le encantó el tema y se motivó, son dos las que tiene con esa melodía y tal vez agregue una tercera.

También aclara que la fusión tiene cabida allí, toda vez que no sería fácil conectar a los más jóvenes con el sonido original, ese trabajo ya lo cumplió anteriormente cuando hizo música folclórica de Venezuela, que tuvo una serie de elementos modernos para hacerla trascender a otra generación.

“Yo bailé por varios años en Venezuela, venir de una boy band daba por sentado que debía hacerse, ahora veo a mis bailarines con un nivel altísimo, y llegó la bachata sensual, por eso quería componer en este género, bailo por ser latino, pero ahora estoy preparándome porque está de moda”, manifiesta Baute.

Inspiración total

El artista venezolano está cada vez más activo, afirma que actualmente todo le brinda la oportunidad de inspirarse. “La bachata de Manuel Turizo me inspiró a seguir este género, el ser feliz me lleva a componer, escuchar música me encanta y hoy está la ventana que nos ofrece la tecnología que nos lleva a estar conectados con todo en el mundo”, aclara.

Carlos Baute tiene un elemento esencial en su vida, la música. Es su pasión y a partir de allí se atreve a afirmar que el día que no esté cantando en un escenario, estará componiendo o produciendo.

En ese sentido también se ha dedicado a reversionar sus clásicos en acústico, un proyecto que puede llegar a teatros y aunque no es fácil escuchar esas canciones en otro formato, pero de la forma como fueron compuestas, se podría, es un tipo de concierto diferente y permite allí contar esas historias mientras se conecta con el público.

Con una discografía tan extensa, Baute afirma que algunos temas lo identifican y en esa lista se atreve a nombrar “Ni bien, ni mal, sino todo lo contrario”, tomado de una respuesta del ex presidente venezolano Carlos Andrés Pérez, por tanto allí dejó ver su inconformidad con la realidad de su país y de muchos otros.

Otra canción es “Ni la mitad”, porque precisamente no está ni en la mitad de su carrera; también “Te regalo”, es una bachata del año 2005 que consta de todos los elementos que aún sigue fusionando, como la bachata, el pop, el rock y la parte latina, la siente biográfica.

Y retomando “Colgando en tus manos”, cuando han pasado 15 años de su creación, se vivió una anécdota con sus protagonistas. Carlos y Marta experimentaron una situación particular durante un vuelo que se dirigía a Portugal, en medio de la turbulencia recibieron la solicitud de calmar a los viajeros, cantaron su clásico y se evidenció el poder de la música.