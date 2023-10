Cartagena, el próximo escenario para “El Puma”

Con frases sólidas que dan cuenta de su sabiduría, “El Puma” se ha dispuesto a aprovechar cada segundo vivido, y no porque antes no lo hubiese hecho, es que ahora tienen otro matiz y no le representan afanes, sabe lo que quiere y cada momento es insustituible, obviamente, con el agradecimiento a flor de piel.

La vida de una leyenda

Con una concepción optimista y respirando vida, este artista mantiene la esencia de sus inicios, con el conocimiento pleno de los años y una fe intacta que lo situó nuevamente frente a su público con la voz que no experimenta el paso del tiempo.

Una trayectoria como pocas, ¿Cuál ha sido el momento más memorable de tu carrera?

Van 60 años de carrera, por eso me resulta imposible nombrar un único momento, hay muchos y hermosos, con las canciones, con mi vida misma, en este caso cuando Dios me trajo de la muerte. La vida está llena de aciertos y desaciertos, triunfos y fracasos, pero en síntesis han sido más las victorias, sobre todo en la parte discográfica, y afirmo que cuando me equivoqué, se equivocaron por mí, escogieron temas que no me gustaban, pero en total, mi vida ha sido de mucha satisfacción personal y artística.

Has llegado a muchas audiencias, ¿Dónde te has sentido más cómodo?

Cuando fui a Japón, pensé que me iba a encontrar con extraterrestres, pero no, eran los mismos seres con los ojos rasgados. El ser humano posee sentimientos, hay unos más fríos que otros, pero en realidad el artista busca agradar a la gente, no es que la gente le tenga que agradar a uno. En el show hacemos todo lo posible por divertirles, llevarlos a recuerdos, enamorarse, desenamorarse, es decir, el que tiene la batuta es el artista y allí estoy cómodo.

¿En tu extensa discografía existe una canción con un significado especial?

Si la hay. Me siento muy identificado con “Dueño de nada”, lo mismo que con “Agárrense de las manos”. El cuerpo se divide en cabeza, tronco y extremidades, la música va a la parte sexual, al corazón donde están los sentimientos, y al espíritu, tres puntos relevantes, entonces cada quien recibe música erótica, sensual, de amor y espiritual, y de eso se compone mi repertorio.

Teniendo en cuenta todos los géneros que has interpretado, ¿Cuál es el enfoque al elegir un proyecto musical?

No salirme mucho de mi estilo. Se cuida una línea romántica como la han tenido Julio Iglesias, Roberto Carlos, José Luis Perales, entonces no por el hecho de que algo esté pegando, uno tiene que saltar ahí, tampoco buscar la juventud, porque no es nuestra área, la idea es buscar a esa gente que creció con uno y estableció un contacto con la música. Mi propuesta se define entre romántica y rítmica.

¿El mayor desafío profesional?

Para todo lo que sea “show business”, estoy ahí. Animar, producir, cantar, cualquier cosa trato de hacerla.

¿Cómo vives el escenario?

Un artista es un transmisor de emociones. Yo sólo espero de la gente lo que realmente siente, sea amor, alegría u otra manifestación, que siempre va a depender de la música.

Has pasado por todos los cambios de la industria, ¿Cómo los has enfrentado?

Todo cambió y ahora hay otra forma de ver la música. No se puede decir ‘todo tiempo pasado fue mejor’, ya toca adaptarse a los nuevos tiempos, donde hay música y letra más permisiva, directa, algunas veces suena grotesco, otras, romántico, pero es lo que está pasando en el mundo, no critico simplemente observo. El éxito no se discute.

Alguna colaboración que haya sido muy significativa

La que hice con Julio Iglesias al cantar “Torero”.

“Celebremos Tour”, ¿Qué trae ese show a Cartagena?

El circo mío no es muy grande. Tiene luces, sonidos, pantalla, palabras, música y un “Puma” que está en el escenario, con máximo 25 canciones. Ya no tengo expectativas, todo lo que venga es ganancia y regalo de Dios.