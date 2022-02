Catherine Siachoque vuelve para despertar deseos

El papel de Lys está diseñado para ella, sin embargo, vale aclarar que no es como ella y allí se manifiesta un nuevo reto actoral, toda vez que la serie tiene una audiencia ganada a pulso y esta temporada pretende afianzarse con otros personajes y el mismo interés.

Hablando con la actriz y la mujer

¿Cómo llegas a esta exitosa serie?

El personaje de Lys llega en un momento en el cual había dicho que sólo haría algo que me llenara, porque exposición no necesito, tengo una carrera sólida y no se olvidarán de mí si no me ven en tres años. He sido aplicada con las finanzas, así que por dinero no sería y me llaman para ofrecerme el papel y todo se unió a favor, por lo que organicé y lo logré. Me sentí halagada y agradecida.

¿Qué te cautivó del personaje?

Uno no sabe quién es ella. Al leer no entendía si la quería de amiga o lejos de mí. Es enigmática y no se sabe a ciencia cierta lo que sabe o quiere, es una mujer culta, que ama el arte en todas sus manifestaciones y que observa detenidamente, como es tan distinta a mí, me gusta.

Fue una maravilla tener que leer nuevamente “Elogio de la madrastra” de Vargas Llosa, “Rayuela” de Cortázar, para hacer este personaje que aportó a mi intelecto y me hizo repasar apartes interesantes.

Estamos ante un momento en donde estos problemas tratados en “Oscuro deseo” toman mayor visibilidad, ¿qué puedes hacer desde tu posición?

Creo que cada vez más se trata el tema sin tabú. El maltrato emocional es tan duro como el físico y anteriormente se callaba, por tanto poco se sabía, es así como al levantarse una voz, salieron otras, y me gusta que la serie lo trate. Pienso que es una decisión propia y al abordarla, debe tener ayuda profesional, porque existen charlatanes especializados en sacar provecho de las debilidades de otros.

¿Se reivindican las mujeres en la serie?

De alguna manera, porque se unen y aclaro que a las mujeres nos enseñaron a competir y si lo reinados de belleza entretienen, hacen lo suyo. A mí, en lo personal, me tocó aprender a relacionarme con mujeres, crecí con hermanos y con ellos jugaba, entonces al ver esa competencia femenina, no le encontraba lo bueno, hasta conocer a María José Barraza, quien me abrió la visión de la mujer amiga y a partir de allí tengo un grupo maravilloso.

¿Cuál fue la razón para que te etiquetaran como villana?

Fue hace tanto tiempo que no lo recuerdo. Actualmente está de moda ser villana, es un personaje apetecido en el medio, aunque hace 25 años todas querían ser la protagonista. Creo que el camino construido por muchas de nosotras, ha permitido que este tipo de personajes logre poner en un punto alto las historias. Yo he asesinado a muchos en estos papeles.

¿Qué proyecto te haría volver a Colombia?

Algo con lo cual me den ganas de levantarme cada día, ducharme y salir con una gran sonrisa.

¿Qué representa para ti estas tres décadas de carrera?

Satisfacción por el camino recorrido, compromiso con lo que estoy haciendo para seguir y mucha ilusión por lo que pueda venir. Y como me han dicho mis padres, “que lo que hagas hoy, sea tan bueno, que asegure lo que venga”.

Eres una maestra en el arte de la sensualidad y el erotismo, ¿cómo logras no pasar la delgada línea que lleva a la vulgaridad?

En televisión abierta ciertas escenas son más fáciles, porque hay límites, hay familias frente al televisor. En una serie como “Oscuro deseo”, donde hay suspenso y erotismo, la técnica cambia y debí ir más allá con este personaje, recibiendo el consejo de Miguel, quien siempre me lo dijo, “eres actriz”.

Estás en la universidad, ¿cómo llegaste a estudiar nuevamente?

Estoy en la Universidad de Miami en el programa de Estudios Internacionales. Es algo nuevo en mi vida, que me mueve, quiero graduarme, no sé cuánto me voy a tardar, porque tengo una casa que atiendo, hago mercado, voy a grabar, pero lo voy a lograr.

Tú y Miguel son muy exitosos y siempre están en importantes proyectos, ¿cómo manejan la fama y la cotidianidad?

Nosotros manejamos el reconocimiento del público con gratitud y de una manera amorosa, no podemos más que entregar cariño, estamos en sus casas, con la familia. Tendríamos que estar en un momento muy complejo, para no saludar, hacernos una foto o brindar un abrazo.

Están cumpliendo Bodas de Plata, ¿cómo han sido estos años al lado de Miguel Varoni?

Con él tengo la posición de alguien a quien debo cuidar, de hecho es muy dependiente, pero también en mis momentos vulnerables es mi fortaleza y me ayuda a pasar cualquier dificultad. Celebramos los triunfos y en ocasiones, con más emoción el logro del otro, no hay competencia, siempre le repito que si no me hubiese gustado como hombre, fuera mi mejor amigo.