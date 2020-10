CliniSeno del Caribe, todo para la salud de tus senos

“En esta fecha internacional para conmemorar el cáncer de mama, quiero agradecer a Dios, por haber colocado a CliniSeno del Caribe, al Doctor Luis Fernando Viaña González, a la doctora Carmen Judith Herrera y a todo el equipo de trabajo en mi camino, gracias al diagnóstico inmediato en la exploración que me realizaron el 30 de octubre del 2013 y la rápida acción de una biopsia, hoy soy sobreviviente de un cáncer que me detecté en un autoexamen a la edad de 27 años. Hoy me siento afortunada de haber sido tratada por el mejor médico mastólogo de Cartagena, por la calidad humana que es fundamental en la recuperación física y mental de un paciente y por el acompañamiento en todo momento que día a día he recibido en estos 7 años de ser sobreviviente de cáncer.

Solo tengo palabras de gratitud, admiración y de inmensa alegría por vivir y por haber estado en las mejores manos de ángeles como lo son Luis Fernando Viaña González y Carmen Judith Herrera”.