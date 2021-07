Cómo armar un viaje “exprés” para el primer puente de julio

Aunque muchos colombianos han aprovechado las vacaciones de mitad de año para salir y tomarse unas vacaciones en familia, muchos otros no tuvieron la oportunidad de hacerlo por temas laborales o estudiantiles. Para ellos, el puente feriado del 3 al 5 de julio es una buena oportunidad para desconectarse de la rutina.

Por eso, les presentamos algunas recomendaciones a tomar en cuenta para armar un viaje de último minuto, garantizando una óptima experiencia:

El destino ideal siempre será el que usted escoja: No siempre será posible hacer viajes largos a destinos exóticos, pero eso no quiere decir que un lugar cercano no ofrezca una maravillosa experiencia; lo importante es que su itinerario cuente con planes de diversión y esparcimiento. Para eso, es recomendable consultar previamente las actividades en destino que se encuentran disponibles y seleccionar aquellas que se adapten a los gustos de todo el grupo de viaje. Adicionalmente, si reserva la actividad antes de viajar, tendrá la tranquilidad de que estará en servicio el día de su visita, conocerá con exactitud cuánto costará y sabrá otros detalles importantes, como si incluye traslados o si es apta para niños y adultos.

Seleccione el hotel inteligentemente: Hoy en día existen muchas variedades de hoteles, de acuerdo con las preferencias y necesidades de cada viajero. Si va en plan de descanso, lo mejor es buscar uno que tenga todas las comodidades, como una buena piscina, opciones de diversión familiar e incluso algunos servicios disponibles sin salir del hotel, como spa o zonas húmedas. Si, por el contrario, va en plan de deportes y actividades al aire libre, reserve uno con desayuno incluido, para empezar el día con todas las pilas puestas.

Su viaje en auto puede ser parte de la aventura: Los puentes festivos suelen prestarse para paseos familiares en automóvil, convirtiéndose en una excelente oportunidad para compartir tiempo y conversar durante el recorrido. Planee con anticipación la ruta que tomará, las paradas que tendrá y revise si existen algunos sitios especiales en el camino, como miradores, parques o restaurantes típicos de la región. Eso sí, no deje de lado los protocolos de bioseguridad durante el recorrido, lleve un pequeño kit con tapabocas extra, alcohol en aerosol y jabón líquido. Después de cada parada, recuerde realizar desinfección de la ropa, manos y calzado al regresar al vehículo.

Siempre será posible ahorrar: Cuando se escoge un destino con muy poco tiempo de antelación, puede que los precios estén más elevados que si se compran varias semanas antes. Sin embargo, la recomendación de ahorro que nos da Inés Hochstadter, de Despegar, es adquirir en estos casos dos o más productos dentro de una misma transacción. “Al incluir, por ejemplo, hotel, tiquetes y actividades en destino dentro de una misma compra, terminará pagando menos que si se adquieren los productos por separado”.

Este tip no solo permite economizar, sino que también ofrece tranquilidad y claridad en el presupuesto de las familias, ya que no se tendrán gastos sorpresa durante el viaje, los cuales pueden terminar inflando el valor final de las vacaciones.