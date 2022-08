¿Cómo conseguir diferentes looks con una misma prenda?

Pero en un armario sostenible, las prendas versátiles nos permiten adaptarnos a diversas situaciones a través de la creatividad. Utilizar varios looks con la misma prenda no es una mala opción, al contrario, se trata de ser ingeniosos a la hora de combinar la ropa y así obtener varios outfits. Es por esto, que GoTrendier trae 3 tips para hacer de nuestro closet un verdadero paraíso fashionista, combinando una prenda en diferentes looks. (Lea aquí: ¿Cómo lograr una imagen profesional y exitosa?)

Básicos: la ventaja principal de crear un look hecho con básicos, es principalmente ahorrar tiempo a la hora de decidir qué ponernos, pero sin dejar de lado el estilo. Además, se pueden combinar entre ellas o con otras prendas más vistosas o de tendencia. Algunas prendas básicas que debes tener en tu clóset son: una camisa o camiseta blanca, un pantalón negro, jeans o un vestido negro.

Por ejemplo: la chaqueta de jean es un básico muy versátil de nuestro clóset y que combina prácticamente con cualquier look casual. Va con pantalones, jeans, shorts, vestidos cortos y largos, y con casi cualquier textura, estampado y color.

Prendas monocromáticas: combinar prendas del mismo color o de tonos de la misma paleta de colores, como el gris plomo y el negro, el marrón y el beige, el azul claro con el azul oscuro es una gran alternativa. Es importante combinar un máximo de 3 colores para conseguir pintas armónicas y no incurrir en errores.

Estampados: puedes aprovechar los estampados para darle un toque más alegre a tus outfits. Siempre se pueden combinar con básicos lisos o con prendas lisas del tono del estampado. Los estampados grandes aportan volumen mientras que los pequeños causan el efecto contrario.

Consumir prendas atemporales y versátiles alarga la vida útil de nuestro armario y nos ayuda a reducir la necesidad de comprar más, ya que podemos encontrar infinidad de estilos en una misma prenda, solo requiere de nuestra creatividad a la hora de combinar la ropa. De esta manera, obtendremos un closet sostenible y consciente.

Para Ana Jiménez, Country Manager de GoTrendier Colombia, la idea es tener menos prendas en nuestros armarios y más creatividad para vestirnos en el día a día, puesto que “si usamos las prendas durante su ciclo de vida es una forma de consumo responsable. Si logramos ser creativos y usar las prendas de distintas formas y distintos looks, las usaremos más y esas huellas tendrán más sentidos que si solamente compramos las prendas y las usamos unas pocas veces. Por eso se recomienda apostar por básicos de calidad y prendas versátiles que podamos combinar fácilmente entre sí”.