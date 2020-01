¿Cómo hacer realidad tu propósito de estudiar idiomas en el exterior?

El propósito de aprender un nuevo idioma, junto con ir al gimnasio es uno de los más comunes, pero lamentablemente la ciencia ha demostrado que la ratio de cumplimiento de las intenciones de año nuevo es alrededor del 12%. Sabemos que suena un poco deprimente. Entonces, ¿deberíamos romper esa lista de objetivos y renunciar a la superación personal? No todavía

Para dar cumplimiento a estos planes, los expertos de Kaplan International Languages, especialistas en la enseñanza de idiomas en el exterior, da las siguientes recomendaciones para que puedas cumplir específicamente con el proyecto de estudiar idiomas en el extranjero.

Decídete y da el primer paso: Seguramente has leído que saber un segundo o tercer idioma tiene muchas ventajas para ti, te permiten mejorar tus perspectivas laborales o ingresar a una universidad de prestigio, además de darte más seguridad en ti mismo, ejercitar tu cerebro y divertirte viendo películas en otro idioma sin subtítulos o haciendo amigos de otras partes del mundo. Además que estudiar en el extranjero y tomar un programa de inmersión nunca va a ser igual a estudiar idiomas en tu país natal ya que no tendrás la oportunidad de vivir el idioma, conocer amigos o hacer networking con otras personas del mundo ni conocer nuevas culturas. Ahora que conoces todo esto, sólo tienes que dar el primer paso. Ponle una fecha al inicio de tu aventura y programa temas importantes de tu vida como tomar unas vacaciones y pedir una licencia en tu trabajo, postergar un semestre en tu universidad o terminar tu colegio y viajar antes de ingresar a la universidad.

Planea con anticipación: Ahorra meses antes de tu viaje o busca un financiador, pues las monedas de Norteamérica, Europa o Australia son mucho más costosas que el peso colombiano y además de pagar tu curso debes encargarte de tu manutención. Busca una escuela que te permita reservar tu curso y programar un plan de pagos antes de tu viaje. También es importante que con tiempo separes tus tiquetes aéreos, por lo general haciéndolo de esta manera salen más económicos, también puedes buscar escuelas que tengan convenios con aerolíneas para que te den un precio especial en tu tiquete.

Infórmate, el precio no lo es todo: Investiga, lee mucho, asiste a ferias educativas, analiza cotizaciones y escoge una escuela que se diferencie no sólo por el precio sino por la calidad académica, la calidad en el servicio al estudiante y su trayectoria. Seguramente el precio es un factor muy importante, sobre todo cuando estamos evaluando cotizaciones desde la comodidad de nuestras casas, pero definitivamente el precio pasa a un segundo plano cuando te encuentras en el exterior y necesitas una escuela que te de respaldo, acompañamiento y calidad durante todo tu viaje en un país desconocido para que realmente vivas una experiencia positiva. Escoge una escuela que tenga acreditaciones académicas, una escuela donde realmente los profesores se preocupen por tu avance de nivel. No sólo te fijes en el precio, compara número de lecciones e intensidades horarias de tu programa. Muchas veces encontrarás programas muy baratos con un precio que puedes considerar justo pero en realidad suelen ser muy pobres en número de lecciones y número de horas académicas.

Escoge tu destino: Decide un destino que te apasione y que vaya con tu personalidad. Escoge una escuela que te ofrezca opciones variadas, en ciudades cosmopolitas, históricas, cerca a la playa o tranquilas y cerca de la naturaleza. También escoge una escuela que te de toda la orientación y apoyo en tu proceso de visado.

Define cómo será tu alojamiento: Todo saldrá más económico si tienes un familiar o amigo que te pueda alojar en el destino que hayas escogido, pero en caso de que no cuentes con esta suerte, puedes escoger opciones como casa de familia o residencias estudiantiles de confianza que sólo las mejores escuelas te pueden ofrecer.

Embárcate en la aventura: Una vez hayas escogido tu escuela de idiomas, el destino a donde viajarás, el programa que tomarás y hayas pagado tu programa, sólo te queda alistar tus maletas y arrancar a esta experiencia que nunca olvidarás.