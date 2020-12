Confiando en su instinto, regresa Solange Prat

Después de un confinamiento aprovechado al máximo, entrar de lleno en su faceta más importante, la de ser madre, la cantautora argentina Solange Prat nos entrega un nuevo sencillo, se trata de “Instinto”, en colaboración con Andrés Rotmistrovsky.

La trayectoria musical de esta artista es diversa, extensa y enriquecida con una bien estructurada formación profesional que se ha desarrollado en varios países y con su más reciente permanencia en Nueva York, integrando la Williamsburg Salsa Orchestra, con dos producciones a cuestas y sus respectivas giras.

Con la musa a su favor, Solange Prat desarrolló su primer álbum, de donde se desprendió “Loop”, con la participación del cuatrista venezolano Jorge Glem. Con ese terreno ganado, apareció “Ikere”, en el cual se unió a Kevin Johansen; y siguió “Creep”, bailable y tropical, con un sugestivo video.

“Instinto” se abre camino en la historia de la cantautora radicada en Bogotá y es una canción que a su modo de ver, habla de escuchar esa voz interna que muchas veces descartamos por usar mucho la cabeza; habla de seguir el instinto.

“La claridad surge al confiar en el instinto. La vida no espera y no te da tregua, y no es infinita”, se escucha en el coro de “Instinto”, donde Solange invitó al reconocido bajista argentino Andrés Rotmistrovsky, con quien compartió muchas veces el escenario, tanto en Nueva York como en Buenos Aires y Bogotá, y con quien realizó varias grabaciones y clínicas.

En uno de sus viajes a Argentina, Solange y Andrés grabaron este blues pop, una tarde veraniega de diciembre en la casa de él, junto al ingeniero Lucas Rañi. La canción fue mezclada y masterizada en Bogotá, por Jorge Corredor.