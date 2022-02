Consejos para el cuidado de los smartphones

Los teléfonos inteligentes se han convertido en una herramienta fundamental para muchas personas, quienes día a día le sacan el mayor provecho a su equipo. Sin embargo, existen varios mitos en torno a sus cuidados y cómo se puede extender su vida útil. Teniendo en cuenta esto, expertos de vivo, desmitifican los consejos más conocidos.

¿La primera carga debe ser durante toda la noche y apagado?

Seguro se acuerdan de esas veces que compraron un celular nuevo, pero que no lo usaron al instante por miedo a que se pudiera dañar la batería, pues se debía dejar cargando toda la noche. Esta es una de las prácticas que más se realizan y que se han creído desde hace muchos años, sin embargo, las baterías de los celulares actuales están calibradas desde su fabricación, por ende, no es necesario llevar a cabo esta actividad.

Cargar el celular apagado, no hará que la batería dure más, sino que permitirá que esta se cargue mucho más rápido. “Una actividad que sí influirá en la vida útil de la batería, es que el teléfono se descargue por completo, por ende, se recomienda conectarlo a la energía cuando este muestre niveles entre el 20% o 10% de carga” aseguró el experto de vivo Rubén Talero.

¿Meter el celular a la nevera cuando se recalienta?

Algunas veces los smartphones pueden llegar a un calentamiento excesivo por tener demasiadas aplicaciones abiertas en segundo plano o por la alta temperatura ambiente. En estas circunstancias, algunos usuarios han optado por introducir su smartphone a la nevera, buscando una solución rápida, lo cual puede traer consecuencias a largo plazo y afectar la vida útil del dispositivo.

Es por esto que se recomienda a las personas no creer en este mito, que afecta en especial las baterías de los celulares, pues la temperatura óptima para un smartphone es entre 15 y 20 grados centígrados. También es importante que los dispositivos no se dejen expuestos al sol, o cerca de objetos que puedan irradiar mucho calor, como estufas, planchas del pelo, entre otros.

¿Se puede usar cualquier accesorio en los smartphones?

No todos los accesorios están hechos para una marca de celular en específico, y no todos cuentan con certificaciones que avalan que están fabricados con materiales aptos y que no pongan en riego al dispositivo ni al usuario. Es por esto que lo recomendable es evitar el uso de accesorios genéricos y usar los del fabricante.

¿Es malo llegar al límite de la memoria en los celulares?

Una memoria llena no solo incomoda en el momento de querer tomarse una foto o selfie, o cuando se quiere descargar una nueva aplicación, también puede afectar la vida útil de un smartphone. Utilizar el celular con la memoria ROM saturada puede generar que el equipo sea lento y no funcione de la mejor manera, es por esto que se recomienda mantener el 25% de memoria libre.