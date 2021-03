Detalles que enamoran

Con motivo del Día Internacional de la Mujer que celebramos el pasado 8 de marzo encontré en el portal www.lafamilia.info, algunos tips que se ofrecen a los maridos sobre cómo conquistar a sus esposas. Son estrategias sencillas pero muy efectivas. Vale la pena tenerlos en cuenta no sólo en este mes dedicado a la mujer sino todo el año.

Una flor, un chocolate, unos zapatos, una luna de miel... Sí todo eso también enamora a las mujeres, pero hay otras formas mucho más sencillas que están al alcance de todos los maridos y que las hacen más felices. ¿Cuáles son? Aquí les decimos.

1. Valorar sus sentimientos

“¿Y por eso te pones así?” “¡No es para tanto!”, “¡Tú si te preocupas por tonterías!”. Este tipo de comentario sin validar el sentimiento, pues emiten desinterés y apatía. El hombre no tiene la necesidad de expresarse, y por eso, a su parecer, hay asuntos que no ameritan relevancia; sin embargo desde la postura femenina ocurre todo lo contrario.

Validar no es estar de acuerdo, es aceptar la diferencia. “No la ignore, ni la critique. Recuerde que las mujeres hablan de sus problemas para acercarse, no para obtener soluciones ni culparlo”. Sugiere la autora Nelly Rojas en Lo que no debes esperar de tu cónyuge.

2. Escucharlas con paciencia

El hombre quiere que la mujer le resuma en una frase toda la historia que ella le quiere contar, es decir que vaya directo al foco del asunto sin rodeos. Pero en realidad la mujer no es así, ella en su naturaleza tiene la necesidad de comunicarse y de entrar en detalles, a ella le cuesta la síntesis. Por consiguiente, y retomando lo dicho en el primer punto, los esposos deben hacer lo posible por escucharlas, muchas veces no hay necesidad de decir nada, basta con tener una actitud perceptiva y empática. Hago aquí referencia a una de las conferencias del Padre Ángel Espinosa donde nos recuerda que la mujer cuando habla lo hace para expresar sus sentimientos y emociones y por tanto usa un promedio de 8.500 palabras al día, esto es científico. El hombre en cambio al hablar, expresa ideas y pensamientos y para ello usa 3.500 palabras al día.

¿Qué pasa si la mujer va de compras al mercado o a un centro comercial o si está frente a un computador trabajando todo el día? Utilizó un promedio de 3.000 palabras. Le faltan 5.500 todavía. ¡Además son acumulables! ¿A quién se las a decir?

Esto el marido lo sabrá tener en cuenta.

3. Un abrazo en el momento preciso

Tan simple como un abrazo y tiene efectos milagrosos. Cuando la mujer se siente insegura o está triste o tensionada por alguna situación, lo mejor que puede recibir en esos momentos es un abrazo de su esposo. Sólo el hecho de sentirse amada y escuchada, basta para ella.

4. Ayudarles y apoyarlas

No hay cosa que enamore más a una mujer que sentir el apoyo de su marido en todo lo que al hogar se refiere (actividades de los hijos, labores del hogar, diligencias, etc.) esto le genera bienestar emocional. Sorprenderlas con el desayuno del domingo o comprometerse con alguna labor doméstica por ejemplo, son pequeños actos que para ellas tiene todo el valor del mundo, pues es una forma de reconocerles su esfuerzo diario en pro de la familia. Trabajar en equipo y equilibrar las cargas son demostraciones de amor muy valiosas para la mujer.