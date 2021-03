Diamante eléctrico, música en clave positiva

Con un giro que los hace amos y señores de su trabajo, Juan Galeano y Daniel Álvarez siguen la senda de Diamante Eléctrico, la banda que no pierde personalidad, por el contrario, acentúa su propuesta con este disco que representa una nueva etapa para ellos.

“Mira lo que me hiciste hacer”, ese es el nombre de este álbum especial, que el ahora dúo presenta, dando siempre a entender que no son nuevos en esto, no en vano se hicieron merecedores de importantes reconocimientos.

Es un disco realizado en unas circunstancias atípicas, es el sexto de la carrera, y muestra la capacidad de evolución de los artistas, porque precisamente lo que buscan es no ser una banda predecible que en un primer trabajo indicaran de qué se trata y a partir de allí todo sería igual.

El objetivo, como siempre lo han programado, es que su música siga moviendo fronteras, incomodando en el buen sentido a la gente que sabe que de Diamante Eléctrico puede esperar cualquier cosa.

La música y los planes del 2020

Juan y Daniel tenían, como la mayoría de los artistas un cronograma musical para el tan esperado 2020. Diamante Eléctrico había preparado un disco para lanzar ese febrero y habían empezado a grabar en la distancia, Juan desde México y Daniel en Bogotá, todo iba normal hasta cuando llega la pandemia.

Esta contingencia de inmediato les hizo un alto, el mundo estaba dando un giro, el trabajo de la banda también lo ameritaba y decidieron regresar a la mesa de corte para revisar en la carpeta que había quedado y que se podía aprovechar.

Sumergidos nuevamente en el álbum, revisaron exhaustivamente y de las diez o doce canciones que tenían listas en febrero, ninguna clasificó para el trabajo final que se ha consignado en “Mira lo que me hiciste hacer”.

La pandemia les permitió hacer algo mucho más allá de lo que pensaron lograr con ese álbum, fue otra ronda de evolución que se dio tras un feliz accidente, artísticamente hablando, advierte Daniel.

El título estaba planeado con antelación, pero les encanta porque aplica a todo, puede ser algo bueno, también algo malo, pero en síntesis, la pandemia les hizo hacer esto y lo mejor, es ponerlo en clave positiva.

Los discos de Diamante Eléctrico se manejan en una constante, su gente y su comunidad se identifica en su fragilidad, los han acostumbrado a que alrededor de esta música pueden mostrarse tal cual son. Hay canciones que hablan del dolor, de la tristeza, de que no funcionó el amor, pero están en una perspectiva natural, dando un apoyo.

En ese concepto entra fácilmente “Suéltame, Bogotá”, una canción que habla de la capital latinoamericana peligrosa para la salud, una ciudad con su sordidez, pero que dejando celebrar la imperfección, como es la visión de los integrantes de la banda.

El confinamiento y las letras

El 2020 fue bajar las armas, la gente se quedó con lo justo y pudo analizar quién realmente es debajo del andamiaje, indica Daniel, eso les permitió ir varias capas debajo del disco, ser mucho más honestos como instrumentistas, como compositores y sobre todo como letristas, la composición de “Mira lo que me hiciste hacer” son las más autobiográficas en la historia de la banda. El músico advierte que son letras que hacen referencia a cosas reales, está plagado de vivencias.

En cuanto al proceso creativo de Diamante Eléctrico, aclaran que no hay imposición de mentalidad porque no se llegaría a un acuerdo. Desde que empezó la banda, Juan Galeano ha sido el líder estético y artístico de la banda, y aunque ambos aportan ideas, alguien tiene que sentarse al final del día para terminar la canción, y ese es él.

Afirman que pese a que Latinoamérica es difícil para la gira de los músicos, ellos lo han hecho una y otra vez, han presentado más de 500 shows en los 9 años de carrera y la carretera les ha enseñado mucho como individuos, como colectividad, han aprendido resistencia sobre esta carrera que es tan dura y estar fuera de casa por tanto tiempo.

Diamante Eléctrico tiene muy claro que la música es un negocio cíclico, han sido muy caprichosos con lo que hacen y cómo lo hacen y tienen el gusto de hacer lo que les da la gana, eso es uno de los premios por mantener el rumbo. Respetan el género urbano, pero siguen fieles a sus creencias musicales.

Si bien son honestos al afirmar que la evolución está presente en su trabajo, están convencidos de que esta sexta producción, al igual que las anteriores, mantiene la contundencia, aprendieron a cambiar el argumento de esa palabra.

El álbum va a requerir una gira, una evolución, más cuando la banda acostumbró a su público que una vez sacaba un disco, salían a la carretera y empezaba el periplo, en este sentido se han acoplado a la virtualidad y buscando lo mejor de la situación.