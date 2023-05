Diego Torres y el desafío de volver al ruedo

Diego Torres

Creo que el oficio se va desarrollando y siempre me ha gustado trabajar como constructor con los productores, ahora hago muchas cosas con Yadam González, un músico y productor cubano, con quien tengo una gran amistad, hemos construido un “ida y vuelta” que nos permite sentirnos acompañados, con respeto, compartiendo ideas y sin lucha de egos o intereses. Cada uno tiene su metodología, pero siempre hay un trabajo que se complementa.

¿Con el tiempo has cambiado la forma de componer?

“Parece mentira” hace parte de un álbum que voy creando canción a canción, me voy dando cuenta en el camino, tomo decisiones sobre las mismas, para que después la gente lo encuentre completo y termine de descubrirlo y disfrutarlo. Para mí cada canción es un trabajo artesanal.

Se hizo en la pandemia y si bien salieron canciones antes, como “Un poquito”, junto a Carlos Vives, con el resto se pudo hacer catarsis en un momento complicado, sirvieron para convocar a varios artistas, ya que no se podía viajar. Es un álbum diverso, con diferentes temáticas y géneros, buscando una misma identidad musical dentro de lo mío, que empecé a disfrutar ahora que ya se abrió el mundo y puedo cantarlo en vivo.

Regresas a Colombia, ¿qué expectativas tienes del Buena Vibra Tour?

Contento de regresar, en este caso con Alejandro Lerner y Herencia de Timbiquí, al Movistar Arena, sitio del que tengo el hermoso recuerdo de haber grabado ahí con la Sinfónica y el Coro de Missi; también vamos a Pereira. Será un paseo con canciones de diferentes discos, haciendo una selección que haga felices a todos los asistentes, se sumarán nuevas, momento con la banda a pleno otros con guitarra o el piano, será una linda noche.

Con más de tres décadas de carrera, ¿qué balance tienes?

Es buenísimo. Cuando arrancaba nunca pensé que me iban a pasar tantas cosas en la música, de llevarla a tantos países y tener público en tantos lugares, colaborar y hacer duetos con tantos artistas respetados y admirados, además de hacer relación de amistad con ellos. Miro para atrás y me sorprendo, pero trato de no detenerme mucho en eso porque quiero que sigan pasando cosas, como decimos en el fútbol, “tocar en corto”, tal como lo hacía el equipo de Colombia de los años 90, creo que uno es como juega al fútbol.

De tu amplio repertorio, ¿cuál es la canción que más te define?

Es muy difícil quedarse con una canción. Pero si tengo que nombrar algunas están: “Tratar de estar mejor”, cuya letra habla de mi familia, “Déjame estar”, que también estuvo en el Unplugged; “Tal vez”, que le hice a mi mamá; “Reggae para mi viejo”, a mi papá, son canciones que significan mucho en lo personal y que me acompañan siempre.

¿Estás consciente de que eres un referente para dos generaciones?

Es muy lindo cuando ves generaciones con tus canciones y me lo tomo con naturalidad, lo que significa para mí, es lo que quiero proyectar y me ha permitido una relación bonita con la gente, permitiéndome estar en su camino.