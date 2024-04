Disfrutar de tu sofá sin publicar nada en redes sociales está de moda

Las redes sociales imponen en muchas personas, especialmente jóvenes, presión social por no perderse ningún plan y, sobre todo, mostrarlo al resto. Esto ha derivado en lo que se conoce como Fomo o miedo a perderse las cosas. En contraposición a este trastorno aparece el Jomo o el placer de perderse las cosas, una tendencia que comienza a ganar terreno y que según señala la doctora Ángeles Esteban, directora del Máster Universitario en Psicología General Sanitaria de la Universidad Europea “a nivel psicológico parece una versión más saludable de vivir”.

“El Fomo ha sido una tendencia creciente que observábamos en consulta. De la mano de las redes sociales, las personas, especialmente en la adolescencia y adultos jóvenes han visto y vivido una “escaparatelización” de su vida privada. En consulta he podido escuchar repetidamente personas, especialmente jóvenes que comentaban que, si no lo ponían en Instagram, no existía”, señala la doctora. El Fomo provoca ansiedad al no poder asistir a eventos sociales o no poder utilizar el móvil, y puede llegar a derivar en inseguridades, problemas de sueño o baja autoestima. (Lea aquí: Conozca qué hacer con los productos de tecnología que ya no necesita)