Dropshipping, la nueva tendencia para emprender en ventas online

Emprender es la palabra de moda por estos tiempos, muchos quieren hacerlo, pero pocos tienen claro cómo y en qué. Gracias a la fuerza que ha tomado la virtualidad, el crecimiento de las ventas online, entre otros, la mayoría de emprendimientos son del tipo e-commerce o tienda virtual y es que en esta área hay un sistema que bien usado puede ser de gran utilidad para los emprendedores.

Se trata del Dropshipping, que permite a cualquier persona emprender un negocio desde su casa, no requiere una gran inversión y es una gran oportunidad de generar ingresos, este modelo de negocio consiste en vender un producto al consumidor y es la empresa mayorista o proveedor la que se encarga de almacenar, empaquetar y en su gran mayoría, enviar los productos directamente a los clientes.

“El Dropshipping es un modelo de negocio online en el cual aparecen 3 jugadores: el comprador, el vendedor y el proveedor. La gran diferencia con las ventas e-commerce es que el vendedor no cuenta con un inventario, no se requiere una gran inversión para desarrollar el negocio y hay varias opciones de entrega de los artículos al comprador, las cuales varían desde la entrega directa por parte del proveedor al cliente final o manejos muy sencillos y económicos por parte del vendedor”, afirma Carlos Andrés López, country manager de Aeropost.com.

En este modelo de negocio es de gran importancia contar con proveedores que brinden artículos de alta calidad, precios competitivos y garantías sobre el producto. Por otro lado, si los productos son importados, la logística de traer estos artículos al país se debe desarrollar con empresas de casilleros, que no solo cumplan con todos los requisitos y condiciones que se exige en el país destino, sino que debe ofrecer tiempos de entrega competitivos, tarifas razonables y garantías sobre la entrega.

El Dropshipping presenta ventajas y desventajas, dentro de las primeras está que las personas no requieren mucho dinero para iniciar el negocio, tampoco tener inventario de productos ya que con el modelo de dropshipping no se tiene que comprar el producto a menos que se haya vendido y recibido el pago del cliente, es un negocio que se puede realizar desde cualquier parte del mundo, no es necesario contar con una bodega de almacenamiento, puede ser manejado por una sola persona y es un negocio escalable fácil de desarrollar con plataformas como: Mercado Libre, Instagram y Facebook.

Entre sus desventajas se encuentra que el margen de utilidad en los artículos puede ser en ocasiones muy bajo, es por esto que se debe hacer un análisis previo para tener la certeza de poder iniciar el negocio, hacerle frente a las garantías y devoluciones de los clientes, el manejo de la disponibilidad de inventario por parte del proveedor y el cumplimiento de los tiempos de entrega ofrecidos. Por estos motivos es muy importante que quien quiera implementar el modelo del Dropshipping sepa que está realizando una alianza con el proveedor de los artículos y este tiene el control sobre todas las áreas en el proceso de venta, calidad, tiempos de envío, devoluciones, legalidad de los productos, por eso es clave elegir un buen proveedor.

Vender productos bajo esta modalidad, traídos desde el exterior es una manera de generar valor al comprador y por lo tanto incrementar el margen de utilidad.

“Este tipo de negocio donde se aprovisiona desde el exterior, tiene un tema financiero muy sensible y son los artículos que por algún motivo llegan a las manos de los clientes con algún defecto del fabricante o proveedor. En nuestro caso lo tenemos cubierto, ayudándole al vendedor a disminuir sus gastos de retorno ya que ofrecemos devoluciones gratis a Estados Unidos. Nosotros nos encargamos de todo el proceso de devolución cuando el proveedor ha aprobado el retorno, sin costo y de manera simple y eficiente”, afirma el experto.

Pasos para hacer un Dropshipping:

Escoger un nicho de mercado y tener unos productos llamativos y con buenos márgenes de utilidad.

Buscar proveedores nacionales o internacionales que cuenten con productos de alta calidad, precios competitivos y garantías sobre los productos. Los productos importados pueden ser una muy buena opción dadas las condiciones del mercado y la exención de impuestos para envíos menores a USD 200.

Realizar un análisis de precio, comparando con el mercado nacional.

Crear las páginas en redes sociales como Facebook e Instagram, crear un buen contenido y tráfico a la página.

Promocionar e invertir en publicidad para dar a conocer los productos.