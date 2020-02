El infarto que podemos evitar consumiendo aceite de palma

La enfermedad de las arterias coronarias (EAC) es el tipo más común de afección cardíaca y es una de las principales causas de muerte entre los individuos del mundo. La EAC ocurre cuando las arterias que suministran la sangre al músculo cardíaco se endurecen y se estrechan, lo cual se debe a la acumulación de colesterol y otros materiales conocidos como llamados “placa”, en la capa interna de las paredes de la arteria y esta acumulación se llama arterioesclerosis.

“No es una clase de medicina, pero sí tengo el objetivo de aportar la información adecuada para prevenir escenarios de alto riesgo en las personas, en lo que tiene que ver con su corazón. Existen varias formas de prevención relacionadas de manera contundente con los buenos hábitos alimenticios”, aseguró el doctor Hugo Galindo Salom, médico epidemiólogo, director de la Sociedad Colombiana de Medicina Preventiva y Ortomolecular (SCMPO), quien recomienda incrementar el consumo de colesterol bueno y de fuente natural, como el aceite de palma, ya que este mitiga los factores de riesgo cardiovasculares que desencadenan posibles padecimientos del corazón.

Galindo Salom explicó que a medida que la EAC avanza, fluye menos sangre a través de las arterias y como consecuencia, el músculo cardíaco no puede recibir la sangre o el oxígeno que necesita, lo cual puede conducir a dolor en el pecho (angina) o a un infarto. La mayoría de los infartos ocurren cuando un coágulo súbitamente interrumpe el suministro de sangre al corazón, causando un daño cardíaco permanente.

De acuerdo con información de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se calcula que más de siete millones de individuos murieron por causa de hipertensión arterial e infarto, a cifras de 2015.

Por lo anterior, el doctor Galindo expuso que las enfermedades coronarias, por lo general, están relacionadas con factores hereditarios, factores ambientales o por la dieta que tenga la persona, al tiempo que indicó que el aceite de palma contiene vitaminas liposolubles, es decir que se pueden disolver en grasas, como la A y la E.

“Hoy en día también se ha publicado mucha información sobre el beneficio de los Ácidos Grasos Omega 3, 6 y 9 con cierta confusión. Aclaramos que los 3 y 6 son “esenciales” consumirlos en la dieta, porque el cuerpo humano no los produce, pero los Omega 9, sí son sintetizados por el hombre, y en teoría no se requieren en la dieta; pero no es así. Resulta que los Omega 9 son los más abundantes en la estructura de las membranas celulares, y en ocasiones se disminuyen sus niveles. Un individuo malnutrido, no tiene capacidad de producirlo en la cantidad, calidad y velocidad que se requiere (como sucede con otros elementos como el glutatión), y en estos casos se necesita su consumo adicional en los alimentos”.

Continuó explicando, “entonces un aceite rico en Ácidos grasos Omega 9, como el de palma, representará un aporte adicional a la salud humana, ayudando a mantener los niveles adecuados de grasas en la célula, y de paso aumentará las concentraciones de colesterol bueno o HDL. En otras palabras, indirectamente puede tener un impacto positivo en la salud, con signos visibles como la disminución en la acumulación de grasa en abdomen y mejorar la sensibilidad a la insulina”.

Insistió en que actualmente existen mitos alrededor del consumo de aceite de palma “pero lo cierto es que estas voces se originan a partir del desconocimiento que tienen las personas sobre las bondades y aportes nutricionales de este aceite. Desde siempre los profesionales médicos han unido sus esfuerzos para promover prácticas que permitan mejorar la calidad de vida de la gente, así como la prevención de diferentes enfermedades y el aceite de palma, en realidad, es un gran aliado para la salud”.

De igual forma puntualizó: “Es importante que el colombiano conozca el aceite de palma y lo haga parte de su nutrición y dieta, ya que este alimento le va a ayudar a disminuir riesgos como las enfermedades coronarias y las alergias, que en algunos casos son producidas por la ingesta de grasas trans”.

El experto dijo por último que “hace 60 años, por ejemplo, no existía diferenciación del colesterol y solo se categorizaba como malo. Ahora se sabe que hay colesterol bueno llamado HDL y el malo denominado LDL. Mi recomendación es aumentar el consumo de colesterol bueno y disminuir el consumo del colesterol malo y en este punto, vale la pena tener en cuenta que el aceite de palma aporta un tipo de grasa insaturada que son los Omega, los cuales son grasas saludables que ayudan a subir el colesterol bueno”.