El ritmo de Tostao avanza por el mundo

Desde hace dos décadas, cuando entendió que su música podía ser testimonio de poder para unir a las personas y crear conciencia, Carlos Yahanny Valencia se ha dedicado a trabajar e inspirar celebrando la diversidad, haciendo que su trabajo abogue por un mundo más inclusivo.

Este Carlos es Tostao, uno de los miembros de la banda colombiana ChocQuibTown, de la que también hacen parte Gloria Martínez, “Goyo” y su hermano Miguel o “Slow”, quienes en medio de fusiones han generado un ritmo contagioso que los destaca en la escena artística nacional.

El Pacífico fue el punto de partida, el mismo por el que se sigue trabajando, resaltan la belleza del Chocó y es esa región de la que se sienten orgullosos, la que les devuelve la energía que se plasma en música universal, que, si bien pertenece a los tres, también la crean de manera individual, como lo hace ahora Tostao en su primer trabajo como solista.

Solista, pero no solitario

En esta nueva etapa, de la que se viene conociendo un material de altísima calidad desde hace casi un año, el chocoano se ha dado el gusto de hacer lo que bien ha deseado, explorando un sonido único donde involucra artistas emergentes que concilian con su propuesta. “Exótico pal mundo”, como se ha denominado este proyecto, tiene un propósito claro.

“Cuando he estado en los Grammy Latinos, en los Latin Billboard, Premios Lo Nuestro, entre otros eventos internacionales, pude analizar que alrededor no había nadie de mi entorno, yo sabía que estábamos allí por buenos, pero pensaba que en el Chocó hay talento y sabrosura que no tiene las mismas oportunidades, al principio recomendaba a chicos en los medios, sin embargo, muchos me decían que yo debía poner la cara, y eso me llevó junto con mi mánager a pensar en un proyecto propio”, manifiesta.