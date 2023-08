El tatuador colombiano que va dejando marca en Europa

Camilo González se ha destacado por ser uno de los tatuadores con reconocimiento en Europa. Este gran artista colombiano, oriundo de Bogotá y con tan solo 26 años, se ha esforzado con mucha disciplina y pasión para lograr ser una gran representación de su país, cumplir sus metas propuestas y hacer sus sueños realidad como profesional.

Desde muy pequeño puso todo su interés en el dibujo, su acercamiento con el mundo del tatuaje empezó desde los 12 años, y poco a poco fue buscando avanzar en el proceso, al punto que magnificó sus bocetos expresándose por medio del grafiti.

“Me gusta dibujar, pero creo que el origen de todo esto fue cuando decidí practicar grafiti. Con el tiempo me fui enamorando he involucrando cada vez más en este mundo y eso me dio la certeza de lo que quería para mi proyecto de vida”, manifiesta Camilo González .