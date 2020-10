Engaños digitales sobre celebridades populares

La actriz Anna Kendrick, mejor conocida por sus papeles en la comedia musical “Pitch Perfect” y la serie “LoveLife” de HBO Max, encabeza la lista de McAfee de las celebridades más peligrosas de Estados Unidos para buscar en línea. Por decimocuarto año, McAfee investigó qué nombres famosos generan los resultados de búsqueda más riesgosos que podrían hacer que los consumidores instalen malware en sus dispositivos sin saberlo.

Kendrick (que el año pasado ocupó el puesto 4) llega ahora a la cima del ranking gracias al reciente lanzamiento de “Trolls World Tour”, en el que fue la voz de la princesa Poppy. La actriz ascendió por primera vez a la fama por su papel de Jessica en la saga “The Twilight” en 2008, y a través de sus actuaciones posteriores como estudiante de primer año de la universidad Beca Mitchell en “Pitch Perfect”, madre soltera y bloguera como Stephanie Smothers en “A Simple Favor”, y más, ha traído muchos personajes adorables y extravagantes a la vida en la pantalla grande. Sin embargo, la investigación de McAfee muestra que la actriz identificada es de hecho la celebridad más peligrosa para buscar en 2020, ya que su nombre genera los enlaces más dañinos en línea.

Siguiendo a Kendrick -como la segunda celebridad más peligrosa- se encuentra el rapero, productor discográfico y empresario Sean Combs (también conocido como P. Diddy), y la estrella de cine y televisión Blake Lively en el número 3. Las leyendas musicales ocupan los siguientes puestos con Mariah Carey en el puesto número 4, Justin Timberlake (No. 5) y Taylor Swift (No. 6). Completando los diez primeros están el presentador de programas de entrevistas Jimmy Kimmel (No. 7), la actriz Julia Roberts (No. 8) y la actriz y comediante Kate McKinnon (No.9) y el músico Jason Derulo (No. 10)

En 2020, a partir de la entrada en vigencia del aislamiento con motivo del coronavirus, los usuarios estuvieron particularmente activos en línea, aumentando su actividad en muchos dispositivos y buscando en Internet una amplia variedad de entretenimiento. Desde películas y programas de televisión gratuitos hasta las últimas noticias sobre celebridades. Los consumidores recurrieron al contenido digital de celebridades para entretenerse. Los piratas informáticos se centraron en esta tendencia, siguiendo el comportamiento del consumidor para educar sus estrategias de estafa.

“Los ciberdelincuentes utilizan la admiración de los fanáticos por la cultura de las celebridades para llevarlos hacia sitios web maliciosos que instalan malware en sus dispositivos, lo que podría poner información personal y detalles de inicio de sesión en las manos equivocadas”, señaló Baker Nanduru, vicepresidente del segmento de terminales de consumidores de McAfee.

Los consumidores buscan en la web entretenimiento gratuito ahora más que nunca, y a medida que los ciberdelincuentes continúan implementando prácticas engañosas como sitios falsos que afirman ofrecer contenido gratuito, es crucial que los fanáticos se mantengan atentos para proteger sus vidas digitales y lo piensen dos veces antes de hacer clic.

Acordes riesgosos

Los músicos constituyen el 50% de las 10 celebridades más peligrosas, provenientes de todos los géneros, orígenes y generaciones. El rapero, compositor y productor de discos Sean Combs (No. 2) despertó el interés de los fanáticos al anunciar el regreso de Makingthe Band de MTV, así como al organizar una maratón de baile para recaudar fondos para los trabajadores de la salud con otras celebridades. Combs no es ajeno a la industria de la música, ni a la lista de McAfee, ya que también ocupó el octavo lugar en 2017.

Durante el aislamiento, Mariah Carey (No. 4) anunció un nuevo álbum y un especial exclusivo de vacaciones con Apple +, mientras que Justin Timberlake (No. 5) dio la bienvenida a un nuevo bebé y Taylor Swift (No. 6) lanzó un nuevo álbum sorpresa, Folklore.

El 2020: los clásicos vuelven

Durante la “nueva normalidad” los consumidores buscaron a los de mayor trayectoria de la industria. La lista incluye una mezcla de celebridades de comedias románticas clásicas, musicales y películas para sentirse bien. Desde Anna Kendrick (número 1) de Pitch Perfect, hasta Blake Lively (número 3) de Sisterhood of the Travelling Pants, la lista de McAfee incluye actrices destacadas de los favoritos de los fans nostálgicos. Pretty Woman y Julia Roberts de Eat Pray Love también consiguieron el puesto número 8 este año, ocupando el puesto número 2 hace una década.

Consejos para ayudar a mantenerse seguro en la web:

Tenga cuidado en donde hace clic. Los usuarios que buscan películas, así como actualizaciones sobre sus celebridades favoritas deben ser cautelosos y solo hacer clic en enlaces a fuentes confiables. Lo más seguro es esperar los lanzamientos oficiales y aprovechar las plataformas legítimas de transmisión de películas y TV, en lugar de visitar sitios web de terceros que podrían contener malware.

Absténgase de hacer streaming ilegal y descargar mp3 sospechosos. Ya sea que prefiera volver a los grandes éxitos de Justin Timberlake o apresurarse a transmitir el álbum sorpresa de Taylor Swift, es importante usar solo plataformas de transmisión de música legítimas, incluso si tienen un costo. Muchas descargas ilegales están plagadas de malware disfrazados de archivos mp3.

Utilice software de control parental. Los niños también son fanáticos de las celebridades, así que asegúrese de que se establezcan límites para su hijo en sus dispositivos y use software de control parental para ayudar a minimizar la exposición a sitios web potencialmente maliciosos o inapropiados.