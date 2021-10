¿Es buena idea hacer ejercicio en ayunas?

La actividad física en ayunas o con el estómago vacío es una de las iniciativas que son tendencia para las personas que tienen como objetivo bajar de peso, sin embargo, ¿es un método efectivo para este fin? Según un estudio publicado por el Journal of the International Society of Sports Nutrition, “si las personas comen antes o después de una hora de cardio en estado estable, pueden perder aproximadamente la misma cantidad de peso y grasa, lo que demostraría que no sería la alternativa más efectiva para este propósito”.