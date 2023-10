Factores determinantes en resultados de las muestras de laboratorio

De hecho, los laboratorios clínicos no solo permiten realizar un diagnóstico más riguroso de un paciente, sino que también posibilitan el desarrollo de un seguimiento de respuesta al tratamiento de una enfermedad. Sin embargo, el porcentaje de las fallas durante la toma de pruebas o el traslado de estas, es muy alto y muchas veces alteran el resultado, lo que significa un descuido en la toma de la muestra.

Al respecto, Lorenzo Hernando Salamanca Neita, director científico de Laboratorios Carvajal, afirmó que “cuando las pruebas no se realizan en la misma ubicación geográfica donde se toman las muestras, las condiciones logísticas y ambientales, pueden presentar desafíos adicionales”.

Asimismo, a estos errores de recolección, muchas veces se suma la problemática del traslado de muestras hacia las grandes ciudades desde otros departamentos que cuentan con laboratorios equipados, tardando un promedio de 12 a 24 horas, afectando la calidad de los resultados.

Salamanca advirtió que cuando se piensa en realizar un traslado de las muestras de pruebas de laboratorio a otras regiones “debe evitarse, puesto que esto implica un mal diagnóstico, pérdida de integridad de las muestras, retrasos en el tiempo de procesamiento y riesgos de contaminación”.

Innovación y tecnología en el procesamiento

El país ha sido referente por la adquisición y adaptación de la tecnología en el sector de la salud, la cual ha permitido diagnósticos más precisos y rápidos brindando soluciones oportunas, permitiéndole a los profesionales obtener resultados más confiables en menos tiempo, lo que es esencial para un tratamiento médico efectivo.

Con estos nuevos avances se ha logrado implementar los procesos que aportan en el estudio de patologías como tuberculosis, autoinmunes, el tamizaje de prevención de cáncer de cérvix y colorrectal entre otras enfermedades de alta complejidad, lo que constituye un importante aporte al diagnóstico médico del país.

Y es que, según el Instituto Nacional de Salud, durante el 2022, se registraron 17.043 personas enfermas de tuberculosis y 439 de tuberculosis farmacorresistente, lo cual evidenció un incremento de cerca del 20% al periodo del 2021, donde se notificaron 14.083 casos.

Este llamado de atención para toda la comunidad médica y las autoridades de salud pública, demostró que los laboratorios clínicos especializados juegan un papel importante en la industria de la medicina, proporcionando un ambiente seguro para el personal de laboratorio y el bienestar de los pacientes, permitiendo una investigación más profunda de los patógenos y jugando un papel crucial en el diagnóstico, el control de brotes y el desarrollo de estrategias de prevención y tratamiento efectivas.

“La tuberculosis, es una enfermedad altamente contagiosa y mortal, que si no es detectada a tiempo pasa desapercibida. Cuando estos casos no se tratan a tiempo, los pacientes pueden seguir infectando a otras personas, lo que lleva a la propagación de la enfermedad, es aquí donde esto se convierte en un problema de salud pública, ya que contribuye a la transmisión pública de la infección” agregó Salamanca, que además, “no solo afecta la salud de las personas, sino que también tiene un impacto económico significativo. Los pacientes no diagnosticados o no tratados adecuadamente pueden sufrir discapacidad a largo plazo”.

Es así, que hoy en día, los laboratorios clínicos deben tener en cuenta el cómo se manipula la muestra que se le toma a los pacientes, ya sea para confirmar o descartar enfermedades. La manipulación adecuada de las muestras médicas es un factor crítico que influye directamente en la precisión y fiabilidad de los resultados de los análisis clínicos.

Cada paso, desde la recolección hasta el almacenamiento y el transporte, requiere cuidado y atención para garantizar que los datos que obtengamos sean verdaderamente representativos de la salud de los pacientes. Por esta razón, es importante una buena elección de los laboratorios para el procesamiento de muestras, ya que serán determinantes en su salud y en la toma de decisiones informadas sobre el cuidado. No se debe escatimar en asegurar la mejor atención para su salud; cada elección cuenta.