Farina, la diva que reafirma su talento

Una artista top

Estás de “Fiesta” con Ryan Castro, ¿Cómo fue trabajar ese tema?

La canción está grabada junto a uno de los artistas que más admiro en Colombia, porque precisamente tiene pasión por lo que hace, canta, rapea, improvisa y al venir de un barrio, con su carga de sueños, me inspira y recuerda mis inicios. Ambos venimos de la misma escuela de música urbana que es el reggae y el dance hall, con códigos muy marcados de sus orígenes.

De otra parte, sin conocernos, se mostraba muy respetuoso con mi trabajo y una vez lo busqué, encontré que podíamos grabar juntos, entramos al estudio y todo se volvió “Fiesta”, un tema que condensa mi estilo que es el rap y combinado con el dance hall, da como resultado la “Nena fina”.

Ahora todos están enfocados en la electrónica y hacer reggaetón, sin embargo, nosotros llegamos con el dance hall representando a los latinos y para hacer historia.

Estás en varios proyectos, incluso una película, ¿Qué nos puedes adelantar de “Flow calle”?

Desde niña soñé con ser cantante, la actuación llegó en un momento especial de mi vida que agradezco mucho, allí se dio con “Tres milagros”, hace más de diez años, demostrándome que podía actuar y ser una artista integral. No volví a estar frente a las cámaras porque no me sentía cómoda e identificada con las propuestas, sin embargo, al leer el proyecto “Flow calle” y ver que esa historia es muy similar a la mía, que lucha para llegar a ser una artista top, cómo lo he logrado, me enamoré del personaje de “Queen Yizelle”, la protagonista.

Tu propuesta tiene un corte feminista, ¿Eres empoderada de ese movimiento?

Creo que soy líder y feminista desde que tengo uso de razón. Es un poco de la educación que recibí en casa, con una madre trabajadora a quien ningún reto le queda grande, y eso fue lo que me inculcó, por eso mi pensamiento y actuar siempre ha sido ir más allá superando obstáculos.

¿Cómo ves el recorrido de tu carrera al día de hoy?

Con mucho amor. Le doy gracias a Dios por todo mi camino, me vienen recuerdos de cuando comencé tocando puertas y las visitas a los medios con mi propuesta, que unos entendían, pero otros no, al tiempo que en mi inmadurez buscaba este sonido que hoy me representa.

¿Qué herramientas usaste para hacer entender tu propuesta?

Soy de las pocas artistas en Colombia que el público conoce todo su proceso, con caídas y éxitos. Desafiné, me equivoqué, hice escuela delante de un país, y eso ahora me da puntos, pero al iniciar, me restó. Cuando empecé la gente no entendía que yo estaba en una especie de “huevito”, y que a partir de allí debía esperar que salieran alas para poder volar, al final, los años pasan, encontré mi transformación en cisne.

¿Qué te falta por hacer?

Sigo aprendiendo cada día, pero creo que me hace falta disfrutar más de las cosas, trabajo mucho y espero más proyectos, uno de ellos es mi marca de ropa.

¿Cómo recibiste la nominación en los Premios Grammy?

Cuando recibí la noticia no hice más que llorar, llamé a mi mamá que es mi fan número uno y sucedió lo mismo, las lágrimas aparecieron en medio de sus mejores consejos, porque siempre ha creído en mí y me ha augurado que seré una de las mejores artistas de Colombia.

Eres pionera de un sonido, ¿Qué has logrado a partir de allí?

El hecho de continuar me indica que he abierto puertas para otras artistas que desde su situación, tal vez sin recursos, piensan que no será posible seguir. Con este proceso pueden ver que yo, en medio de muchos obstáculos lo logré, muchos me dijeron que no, también estuve en un reality que no gané, pero el esfuerzo fue mayor y eso debe sentir de motivación.

¿Llegaste a sentir decepción y deseos de dejar todo?

Soy humana y siempre tendremos decepciones. Siento que tengo éxito, pero a veces me abrumo porque quiero que las cosas salgan de una forma y no sucede así, aunque en algunas oportunidades lo que no estoy esperando, llega. De esos problemas se trata la vida y esas decepciones me hacen cerrar los ojos, suspirar, decir “yo puedo”, y volver a arrancar.

¿Qué viene ahora?

El 26 de mayo el lanzamiento de mi película, seguir promocionando los sencillos que están sonando, mi tour por Europa, donde ya tenemos 15 fechas desde junio y mi álbum, porque creo que ya es el momento de sacarlo, que además viene con colaboraciones muy grandes.