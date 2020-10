Federico Trujillo y sus reflexiones desde la cocina

Hace más de dos décadas Federico Trujillo en metió a la cocina de lleno y desde entonces no ha vuelto a salir, cambia de espacio, pero su esencia está entre ollas y recetas tradicionales, las mismas que disfrutó y heredó de su madre, abuela y la familia en general.

Ahora es cocinero del Canal El Gourmet, con programas que lo han mantenido a la defensa de esa cocina tradicional que hace más rica a Colombia, porque su misión es rescatar platillos en cualquier rincón del país.

Federico se formó profesionalmente en Ecuador, cocina que también domina desde su forma más tradicional sin embargo tuvo como bases las cocinas más representativas del mundo, española, francesa e italiana, aunque igualmente logró un enfoque hacia la asiática que luego lo llevó a hacer negocios.

Estudiando y analizando cada detalle, este chef advierte a quien decida hacer cocina colombiana que se debe entender la región y buscar sus fortalezas en productos, toda vez que es la mejor manera de no complicar la gastronomía y llegar a la buena mesa.

En El Gourmet, Federico Trujillo ha estado en los programas “Tierra de sabores”, “Andares de mi tierra”, “Colombianos de origen”, y “Cómete Colombia”.

La cocina como protagonista

Con la cocina como punto de partida y analizando la situación actual, donde muchos la han tomado para reinventar su vida laboral, Federico se atreve a dar algunas recomendaciones, que bien pueden adaptarse a cada necesidad.

Teniendo en cuenta que la temporada de pandemia hizo pensar en muchos emprendimientos gastronómicos, ¿cuál es la mejor manera de empezar?

La respuesta inicial siempre será, “la necesidad es la mejor universidad”, y creo que esto logró encender en muchas personas la chispa de la creatividad y recursividad para sacar adelante y proyectar los talentos desde el hogar. Lo importante para comenzar es entender en qué somos buenos y porqué somos diferentes y luego, cuando ya tenemos ese producto bueno y diferente, inmediatamente hay que darle una estructura administrativa y de procesos, que es lo que hemos hecho con la gente que nos ha consultado.

¿Qué le aconsejarías a alguien que tomó la determinación de cocinar desde casa en esta temporada?

Lo primero es creer que es capaz de hacerlo; segundo, que no se necesita de cocinas, ni equipamentos sofisticados para lograr el objetivo de desarrollar un producto desde el hogar; y tercero, que se dejen asesorar, desde mi firma de asesores Restaurant M.D. nos encanta ayudar, como lo hicimos con los cartageneros Aura Gutiérrez y Jorge Quintana, para que su producto tuviera los efectos positivos y pudiera generar un ingreso a la familia.

¿Cómo se pueden unir cocina y mercadeo?

La cocina ya tiene su propio mercadeo, un plato bien presentado, apetitoso y que provoque la vista, inmediatamente presenta emociones en lo que puede ser el resultado a nivel de sabor. Pienso que trabajar el tema de una buena foto, buena expresión y la definición que se vuelva sugestiva y atractiva para quien lo lee, es el conector para lograr la venta. Efectivamente van de la mano y son necesarias la una a la otra.

¿Cómo alternas gastronomía y televisión?

La televisión es un medio maravilloso para comunicar, pero también para incentivar y motivar a la gente con ideas y propuestas que inspiren, si no se da la inspiración, no cumple su objetivo. Desde El Gourmet logramos conectar el buen estilo de vida de una manera humana con el televidente, quiénes al verlo, muchas veces buscan una esperanza y respuesta para una necesidad latente que es la de resolver esta situación actual, como sucedió con esta pareja de esposos que encontraron allí su inspiración y motivación.

Has sido el chef de Maluma, ¿cómo es la experiencia de trabajar con un artista y viajar por el mundo, qué debe tenerse en cuenta en su alimentación?

El haber trabajado con un artista de talla internacional como es Juan Luis, ha sido uno de los retos más importantes y exigentes que he tenido en mi vida. Si no tuviera la capacidad, experiencia y ese talento para resolver, no hubiera podido llevar a cabo dos años hasta el momento de resultados positivos.

Maluma es una persona exigente, le gusta comer bien, tengo por competencia todos los restaurantes del mundo, que en efecto tienen sazón y sabor, sin embargo lo más importante es lograr que él regrese a comer lo que le gusta y le preparo. Quiere decir que tenemos que trabajar con excelencia y cada plato debe ser delicioso y exitoso, además de cumplir con sus expectativas.

Viajar por el mundo ha sido maravilloso, conociendo grandes cocineros, restaurantes y hoteles, ampliando la información para luego aportar a nivel de nuestras empresas de capacitación con grandes cocineros para que eduquen y formen a través de la plataforma Gastrologics.

¿Cuál ha sido el lugar más extraño dónde te ha tocado cocinar?

El reto de estar con un artista dinámico como Juan Luis, te lleva por muchos lados del mundo y te obliga a resolver en cualquier situación o lugar donde te encuentres. Pienso que uno de los momentos más divertidos, dónde realmente tuve una experiencia única, fue la de servir comida de calidad en un bus para él y su familia, también servir en un avión privado es un reto, sobre todo por el espacio limitado con pocos equipos.

¿Puede la cocina colombiana llegar a un sitio de privilegio en el mundo, cómo lo ha logrado la peruana y mexicana, en lo que a Latinoamérica se refiere?

La cocina colombiana es maravillosa, lo que sucede es que no podemos seguir viéndola desde las regiones, sino como un todo. Lo que están mostrando algunos cocineros a nivel internacional, no es lo adecuado, y sofisticarla para parecernos a lo europeo, tampoco. Esta cocina tiene demasiados sabores, técnicas valiosísimas y a la vez ingredientes increíbles para trabajar, la estrategia que se debe implementar es apoyarse en el conocimiento e información que hay, y de alguna manera inspirarse en eso para mantener una cocina de identidad en la parte creativa.

Yo digo que la cocina colombiana que tiene que trascender y proyectarse a más, debe que ser como el vallenato de Carlos Vives, suena a rock, pero mantiene la esencia del vallenato y se conecta con lo colombiano, entonces si los cocineros pueden lograr eso en sus platos, enfocados en los sabores que nos dan identidad y no queriendo imitar a lo europeo, ahí si tendremos una verdadera cocina colombiana digna, moderna y valiosa para el mundo.