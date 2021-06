“Hágalo, pero hágalo bien”, la iniciativa que lucha por el ambiente

A propósito del Día Mundial del Medio Ambiente, cuya principal celebración es este sábado 5 de junio, nació la campaña #HágaloPeroHágaloBien, para combatir la desinformación, el falso activismo y las críticas fundamentadas en juicios de valor en torno al cambio climático, el cuidado del medio ambiente, la economía circular, el reciclaje, entre otros temas relacionados.

La campaña busca convertirse en un movimiento social que no solo vincule a los ciudadanos, sino también a todos los actores relacionados con los desafíos y las soluciones ambientales (gobierno, expertos, industria, ONGs, academia, por mencionar algunos). Asimismo, esta iniciativa busca desarrollar estrategias y soluciones que no se enfoquen en las confrontaciones destructivas, ya sea en redes sociales u otros canales, o en la satanización de materiales, productos, empresas o industrias, sino en la promoción del diálogo y en la articulación de todos esos actores a fin de lograr acuerdos y un accionar conjunto a favor del cuidado y la preservación del medio ambiente.

Para lograr este propósito, es fundamental sumar las voluntades de personas que tienen un grado de influencia en su comunidad y que resuenan con los ejes motores de la campaña #HágaloPeroHágaloBien, los cuales son:

Informarse con fuentes verídicas y no tragar entero: el exceso de información falsa que hay en las redes sociales y otros activos digitales desinforma a las personas frente a la realidad de la problemática ambiental. Por eso, se debe fomentar un pensamiento crítico, con una mirada integral, que indague y cuestione la información, evitando el activismo de teclado, y promoviendo las soluciones estructuradas.

Tomar consciencia: aportar no desde la descalificación, sino entendiendo el contexto y tomando decisiones que permitan construir en comunidad para mitigar el cambio climático y la contaminación ambiental.

Acciones responsables: promover acciones que procuren la sostenibilidad ambiental, desde una postura individual y colectiva, que haga un llamado a la reflexión alrededor de los materiales, su impacto ambiental en toda su cadena productiva, la disposición adecuada que se les puede dar y su posible aprovechamiento a partir del reciclaje; para así lograr un cambio contundente en el país y el planeta.

Teniendo en cuenta esto, Santiago Moure, presentador y actor colombiano, decidió sumarse al movimiento, dado que cree que este es el camino indicado para llegar a una solución frente a la coyuntura actual, siendo el principal promotor de #HágaloPeroHágaloBien. “Estoy de acuerdo con esta campaña y por eso estoy acompañándolos porque me parece un tema importantísimo, hay mucha desinformación. Como personas y consumidores no sabemos muchas veces qué hacer, por ejemplo,para reducir el impacto ambiental de lo que consumimos o cómo separar bien los residuos que generamos. Me parece que es una campaña urgente y que hay que hacerla bien”, afirmó Moure.

Una de las herramientas más importantes para tener un adecuado manejo de los residuos, y que a su vez contribuya con el objetivo nacional de migrar hacia una economía circular, es el reciclaje, el cual permite reutilizar y aprovechar los materiales para darles una segunda vida. Sin embargo, y a pesar de que está demostrado que el aprovechamiento de los residuos es determinante para combatir el calentamiento global, según la Unidad Administrativa de Servicios Públicos (UAESP), el 78% de los hogares en Colombia no recicla, ni separa los residuos adecuadamente.

De igual manera, el 85% de los residuos son enterrados en rellenos sanitarios o botaderos y solo 15% es aprovechado. Por ello es tan significativo generar conciencia de esta realidad “Es necesario fomentar la concientización y educación de la cultura del reciclaje, más que prohibir o estigmatizar, para así impulsar la economía circular, y de esta forma, reutilizar estos residuos”: aseguró Santiago Moure.

Finalmente, los promotores de la campaña #HágaloPeroHágaloBien afirman que esta es una iniciativa que busca que los personas tengan una visión más completa del debate ambiental para que no caigan en prejuicios o que tomen decisiones con base en tendencias de redes sociales o falsas creencias. En el caso del reciclaje, es trascendental que los colombianos aprendan a usar, clasificar y reutilizar sus desechos, de acuerdo con el nuevo código de colores para la separación de los residuos sólidos. Con ello, facilitan el trabajo de los recicladores y de los prestadores de los servicios de recolección y aseo, y hacen también más eficiente el tratamiento de los residuos orgánicos.