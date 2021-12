Hansel y Raúl, de los tornamesas a las plataformas

Hansel

Hansel Martínez y Raúl Alfonso son leyendas vivas, con ellos se cumple a la perfección eso de que trascienden generaciones y lo mejor, están ahí para defender en un escenario cada canción, que al tiempo que se baila, se canta, porque llevan tal sentimiento, que se parece a la historia que guarda cada uno de los asistentes al evento.

Llegaron a Estados Unidos siendo muy jóvenes, la música los acercó y después de unirlos en una efímera banda llamada The Jersey Cuban Boys, integraron la famosa Charanga 76, sin embargo el destino los tendría unidos musicalmente por siempre y llamándolos por sus nombres, Hansel y Raúl, desde los inicios de la década de los 80 en el siglo pasado.

Colombia, y en especial la Costa Caribe, es tierra adoptiva de estos artistas, no hay día que no suene uno de sus temas en la radio y fiesta para ser fiesta, lleva su discografía tatuada, porque además, la mayoría de los temas se han elevado a la categoría de “himnos” del goce popular.

“Ayer” es uno de esos ejemplos sonoros de la vigencia del dúo, para los más jóvenes es como si les perteneciera hace poco, para los de un grado medio de edad una pieza obligada de disfrute con su pareja y los mayores, la nostalgia y oportunidad de demostrar que ese baile si los mueve de la silla.

De vuelta a Colombia

Los populares artistas regresan a Colombia, en especial a Barranquilla y Cartagena, dos ciudades donde juegan de locales, ante eso Hansel quien desde La Florida concede una entrevista para El Universal, advierte que su música es tan acogida acá, que no pueden faltar en sus presentaciones. Aunque geográficamente no son vecinos, Hansel y Raúl son muy cercanos, y en esta oportunidad el primero habla a nombre de su muy querida agrupación.

¿Cuántos años de música?

Grabamos el primer disco con la Charanga 76, es decir, van 45 años.

¿Por qué se sienten tan colombianos?

Desde la primera vez que estuvimos en el Carnaval de Barranquilla en el año 77, siempre hemos tenido cercanía y les cuento que mi abuela paterna, Lulú Chapman, era barranquillera, eso me hace colombiano. De otra parte, el país siempre nos ha recibido con cariño y eso lo agradecemos.

Sus temas se escuchan como el primer día, ¿dónde está la fórmula de la permanencia?

No hay fórmula. Con “Ayer” pasa algo muy simpático, como ha tenido tanto éxito, decidimos en el álbum “33” hacer una nueva versión y a la gente no le gustó, no resultó como la original del año 1982.

¿Pensaron que esas canciones iban a ser un éxito?

Sólo he escrito y grabado un tema que desde el principio supimos que sería éxito. Se trata de “María Teresa y Danilo”, después de eso no hemos desarrollado el don para adivinar si gustará o no. La temática y el video son buenos, la escribí en un avión y me inspiré en una pareja de colombianos que vivía en Miami, María Teresa y Ramiro.

Hay canciones que al inicio no sonaron tanto, y después se convirtieron en éxitos como “Ya no interesa” y “Wanda”, que pertenecieron a la Charanga 76.

¿Qué los hizo salir de La Charanga 76?

Teníamos mucho trabajo, fuimos hasta a Japón, pero ya no me sentía a gusto con el ritmo, y quería algo más, de ahí viene la idea de ponerle los metales y como Pipo Martínez, quien también era dueño de la Charanga 76 no aceptó, Raúl y yo desertamos y lo primero que hicimos fue incluir dos trompetas y un trombón. Con Pipo seguimos la amistad, vale aclarar.

¿Qué ha motivado los recesos de Hansel y Raúl?

La monotonía es mala, no deja crear. Hemos tomado tiempo para refrescar y por un tiempo nos separamos, yo grabé siete discos solo y para un 31 de diciembre en Miami, me reencontré con Raúl e hicimos un disco que se llama “Celebrando”.

¿De dónde salieron canciones como “Ayer”, “Ella”, “Se me nota”?

Esas tres son mías. “Ayer” fue de las primeras que escribí y siempre me ha gustado por sus tres cambios de tono, a los músicos no les gusta interpretarla porque dicen que es difícil. “Ella” es prácticamente un milagro de Dios, mi amigo ya fallecido Ricky Correoso, era mánager de Luis Enrique, y nos recomendó darle una mano al joven artista, tomamos el tema, le cambiamos la letra en el estudio y se me ocurrió hacer las tres historias, terminamos grabándola el mismo día. “Se me nota”, es de esa época en la que escribía mucho, se me prendía el bombillo constantemente, ya no tanto.

¿A qué le atribuyen que las letras ganen nuevas generaciones?

Esa es la pregunta de los 50 mil dólares. No entiendo y no todas suenan en el mismo lugar, tenemos un tema que se llama “Vuelve a mí”, que suena en México como sucede con “Ayer” en Colombia. Los niños de 8 años se la saben de memoria, y es una letra larguísima, en Estados Unidos nos sucede lo mismo, “Con la lengua afuera” sigue sonando. Es bonito eso que sucede.

¿Cómo trabajan hoy Hansel y Raúl?

Me casé tarde y ahora estoy disfrutando de mi esposa y mi hija; trabajamos menos que antes, pero siguen las presentaciones. Yo ensayo solo con la orquesta y como Raúl vive lejos, cuando llega encuentra todo montado, y como la gente pide las mismas canciones, todo se hace más fácil.

¿Cómo es la relación personal de un dúo que lleva tanto tiempo junto?

Todavía nos llevamos bastante bien, siempre estamos felices y contentos.