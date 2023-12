Ideas para crear tu outfit navideño de manera sostenible

Por eso traemos 3 ideas para lucir impactante en Navidad y Año Nuevo, contribuyendo al medio ambiente y ayudando al bolsillo:

Look chic pero cómodo: Sabemos que las festividades son para estar en familia y celebrar. Hay que ser un poco práctica por si vamos a estar mucho tiempo sentadas o de pie y un vestido o pantalón que te haga sentir libre es una gran opción y pueden ser de los colores de la temporada: Rojo, café negro, amarillo y naranjas.

Brillos y lentejuelas: estas son prendas que nunca van a pasar de moda, por eso optar por una de ellas como un top o falda con brillos y básicos para unos tacones cómodos. Recuerda que el color plateado, en bolsos, y en accesorios te ayudará a resaltar en las festividades. (Lea aquí: La infidelidad no es el único problema que afrontan las parejas)

Texturas y prints: para los climas cambiantes de la ciudad y más en la noche, la tendencia que predomina en la moda son los abrigos, sacos y vestidos con texturas y prints.

Matching: los blocks de colores y texturas fueron un gran acierto en todo este año y en navidad no podían ser la excepción. Son conjuntos de dos piezas fáciles de usar y auguran un éxito arrollador en cualquier reunión a la que asistas. Teniendo en cuenta que los colores que predominan esta temporada son los rojos, verdes y básicos como el negro, blanco y por supuesto los metalizados, especialmente el dorado y el plateado.

De igual forma, Daniela Segura recomienda los atuendos de materiales orgánicos o reciclados como algodón sostenible o fibras creadas a partir de plástico PET que ofrecen no sólo prendas, sino complementos y accesorios cómodos y de calidad; en donde se encuentra el punto de equilibrio de lo que buscas para no pasar nunca desapercibida.

Finalmente, recuerda que se trata de no endeudarse para comprar el outfit ideal y si piensas en hacerlo, busca que sean piezas que duren un tiempo considerable, así evitarás la generación de más residuos, y no olvides revisar en tu armario esas prendas que no usaste y se pueden transformar para crear un look llamativo mientras contribuyes con tu estilo al medio ambiente.