iLe se toma un ‘traguito’ con su nuevo álbum

Ileana Mercedes Cabra, o iLe, como se le reconoce artísticamente, nació y creció rodeada de arte, es el estado natural de su familia, todos están inmersos de alguna manera en la creación musical, en especial sus hermanos más conocidos, René Pérez (Residente) y Eduardo Cabra (Visitante), aunque ella ya se ha apartado de ese marco que los identificó en su momento para hacer lo propio.

Fue la voz femenina de Calle 13, reafirmando su ADN artístico y ondeando una bandera urbana, sin embargo, desde “Ilevitable”, su primer álbum como solista y donde hubo mucha participación de sus raíces, puso de manifiesto su inclinación por el bolero, llevándolo a un nivel muy personal, donde también prima su activismo.

Una vez cumplido el periplo de este disco, iLe lanzó “Almadura”, era 2019, y este género volvió a hacer presencia en los temas que reafirmaron ese compromiso social que la mueve al igual que el artístico, pero no tardaron en cerrarse las puertas del mundo, y la temática de la portorriqueña tuvo un giro inusitado.

En medio de la inseguridad que se originaba día tras día, también hubo inspiración, esta vez incómoda, la que no hallaba respuestas, pero que se fue materializando en sonidos diversos, dejando en cada letra consignada su postura feminista y esa marca que pudo poner la pandemia.

Nuevamente su nombre se encuentra agregado de manera sutil en el título, “Nacarile”, palabra del uso popular boricua “Nacarile de Oriente”, que al exclamarse, toma el significado de un no rotundo, una negación que se puede interpretar en lo experimentado durante un confinamiento que no se buscó y para el que no estaba preparada, por lo que se aprecia en su proceso creativo.