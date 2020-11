India Martínez reinventa su álbum y convence

Talentosa, inmensamente talentosa, y sensual, así podemos definir a la cantante española India Martínez, quien tiene a cuestas una carrera que le acompaña en sus años de vida, toda vez que desde pequeña entendió que lo suyo llevaba melodía y un flamenco que podía manejar a su antojo sin quitarle su esencia.

En octubre de 2019 lanzó su octavo álbum de estudio. “Palmeras”, empezó a hacer su recorrido, pero en marzo todo se detuvo y ese compendio de trece temas acompañó el encierro y la soledad de muchos, hasta cuando decidió renacer, y fue justamente un año después cuando se empieza a disfrutar desde todos los frentes, a conocerse la génesis de los temas y quiénes hicieron parte de este disco tan auténtico como su intérprete.

India Martínez se reinventó con su propuesta y sin aún salir de España, le ha hecho una promoción tan esperada, que solo resta su presencia en medios y escenarios para que se extienda la vida de “Palmeras”, el cual fue concebido con otra dinámica, buscando renovarse en todos los sentidos.

Un año y un estreno

Con todo el tiempo que ha transcurrido, India Martínez indica que su sensación es de estreno del disco, en su país empezó a presentarlo, lo mismo que en el resto de Latinoamérica, y si bien ha hecho conciertos, no ve la hora de subir a un escenario para darle vida y arrancar la gira de verdad.

Ahora aprovecha este tercer sencillo para presentarlo a nivel internacional, lo más importante en este caso, como ella advierte, es que va de la mano del mejor, Marc Anthony, pues en su compañía, “Convénceme” tiene otra connotación y se convierte en una melodía universal.

Es su sueño cumplido para la española y todo se dio por casualidad, porque aunque ya lo conocía y hablaba con él, no se atrevía a pedirle un dueto, sin embargo, la admiración mutua les dio el aval para que Marc la invitara a acompañarlo en su gira por España en 2020, tras la cancelación, se puso en contacto y le reafirmó su ofrecimiento para cuando todo se reanude.

“Convénceme” fue escogida por el neoyorquino al escuchar todo el disco, de otra parte, India cree que era la que más se acercaba, pues su composición data de hace algo más de tres años, justamente cuando tuvo la oportunidad de conocerlo en casa de su amigo en común, Alejandro Sánz. El tema tiene todo lo que se necesita para ser especial, una letra cautivadora donde la española despliega toda su agudeza vocal, y ese ritmo que Marc Anthony supo destacar.

El inconveniente de las fronteras cerradas por la pandemia se marcó en la grabación del video, aunque rápidamente se superó. Para ambos intérpretes la historia merecía justicia y ser contada a través de las imágenes, y el amor es tan fuerte que puede con la distancia y los confinamientos, entonces se consiguió transmitir esas vidas lejanas y a la vez conectadas.

“Palmeras” es un álbum impregnado de casualidades, indica la artista. “Tiene la culpa de Marc, también la de Alejandro Sánz, composiciones de Mau y Ricky, y Camilo, con quien tuve la oportunidad de escribir cuatro de las canciones allí consignadas, además de otros talentos que dejaron su sello”, aclara.

Por su parte, el nombre obedece al barrio donde ella nació en Córdoba y ese deseo de conectar las palmeras de otros lugares con las propias, en este caso Colombia, México, Puerto Rico, Cuba, Miami y de hecho así sucedió al invitar a Pedro Capó, Orishas y Marc Anthony.

Destaca, como muchos otros artistas de trayectoria, la participación de Camilo, quien es uno de los coautores de “Convénceme”, lo define como un ser especial, con mucho talento y con la habilidad para hacerle sacar los sentimientos guardados y su raíz de una forma fresca y diferente. India Martínez es partidaria de la reinvención en cada trabajo, la investigación y los viajes son parte de ese proceso que luego plasma en el disco.

Otro corte de interés es “La gitana”, una letra que la define mucho, ante esto indica que al salir de la zona de confort y trabajar con nuevos compañeros, debe mostrar desde cero quién es, lo que hace y de dónde viene; a partir de allí salió algo muy enmarcado con sus raíces con la colaboración de Camilo.

Con Pedro Capó se grabó “Besos escondido”, una canción que define como un juego; y para Orishas fue “Palmeras”, donde ellos aprovecharon y les cantaron a las suyas en Cuba, mientras que India Martínez llegaba hasta su barrio para dejar ese sentimiento.

India Martínez es una cantante con un ADN muy flamenco, que logra mantener su condición aun cuando comparta una letra con artistas de estilos concretos, ante esto siente que es más cuestión de ser fiel a sí misma y sacar el sentimiento, también se deja llevar por la música. Su voz es original y si canta desde el corazón, no pierde identidad.

Y desglosando “Palmeras” se puede ver que tiene un poco de todo. Según indica la española, este disco cuenta con una colaboración con mucho aire flamenco al lado de Vicente Amigo, se trata de otro sueño cumplido, pues aunque son de la misma ciudad y siempre lo vio como un referente, solo hasta ahora él puede acompañarla con su guitarra.

Otro tema muy especial es “A mí no me hables”, que refiere una pérdida, dedicada a los animales, aunque al escucharse puede parecer una canción de amor para otra persona, el mensaje va para esas mascotas que hacen parte de la familia y que merecen canciones y menciones especiales. La letra va dedicada a su perrito que ya no está.

Este octavo álbum fue un trabajo donde para cada emoción hubo una letra, ahora vendrán más videos, sin embargo India Martínez quiere dejarse llevar, está muy creativa y tal vez le agregue más sorpresas a esta temporada donde se han quedado pendientes los escenarios, mientras sigue escribiendo y en ese orden llegará un libro donde por primera vez se expresa de otra forma. “Verdades a medias” es en buena medida eso que no se ha atrevido a contar, pero que ahora llega incluso de manera ilustrada, un reto que la ilusiona.

India Martínez no le pone limitaciones a su música, se siente libre y jamás se ha sentido encasillada, en su voz está la marca de lo que hace y afirma que ya cantó con Marc Anthony, y ahora le gustaría cantar con Camilo una canción hecha expresamente para los dos. De la misma manera suma a esos deseos una grabación con Carlos Vives, donde ambos traigan mucho de sus raíces.