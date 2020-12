Ingeniería corporal, erradicando los mitos del fitness

Con un nuevo concepto que se encamina a desmitificar algunos términos, a la vez que combina la ingeniería y el deporte para un resultado que se puede apreciar en el cuerpo y la salud, el empresario, deportista y autor de varios libros Farid Naffah, habla de ingeniería corporal.

Su profesión de base es la ingeniería agroindustrial, la percibe como el futuro del país, toda vez que los recursos son la fortaleza de Colombia, sólo se debe tomar la determinación de industrializarlos, para alcanzar mejores resultados. Con una visión más amplia, el empresario empezó a creer en el fitness, al cual llegó en una etapa de rehabilitación, apuntándole a la disciplina que exige.

Mientras todo evolucionó, encontró que además de preparar el cuerpo, el fitness tiene ese lado dedicado a la salud, de la misma manera tiene una parte negativa y es el desconocimiento general entorno al mismo, aún se cree que las inyecciones en el abdomen bajan el ‘gordito’, que las fajas adelgazan, que los carbohidratos en la noche engordan, entre otras.

Como lo indica Farid, viene de las ciencias exactas y llegar a un proceso donde todo se maneja por creencias, tuvo un choque brusco que le obligó a buscar su ciencia y con especializaciones deportivas en modalidades de alimentación, suplementación y entrenamiento, para trasladar su conocimiento comprobable al fitness.

El deportista indica que la ‘cara bonita’ del fitness es la salud y lo acaba de recordar la pandemia, con la fragilidad que puso de manifiesto respecto al cuidado. De otra parte, la medicina actual se ha centrado en ser curativa, cuando en realidad debería ser preventiva y evitar llegar a un estado de dependencia médica.

La idea según este experto no es saber de medicina, sino de alimentación para mejorar en general, y de esta manera entender qué ejercicios son los necesarios y qué productos son lo que proporcionan bienestar al organismo.

Se habla mucho de comida saludable, y ante esto, Farid Naffah indica que la comida real es la que cumple con esa expectativa. Es esa que venden en el mercado, en las tiendas, la que tuvo un origen natural y no viene empacada, la misma que se puede consumir fresca, como verduras y frutas, o que se puede preparar, como legumbres, carnes y tubérculos. Al no ser seguidor de los paquetes con indicaciones de calorías y otros valores, indica que esa precisamente es la comida que no se debe consumir, no es una nutrición inteligente.

“El fitness está a la orden de todos, simplemente debemos mejorar los conocimientos, pero eso está en la voluntad de cada uno y seguir el camino de una alimentación idónea”, indica, al tiempo que recomienda consejos nutricionales para el día a día.

Tips nutricionales

Volvamos a la comida real, genera saciedad, aporta menos calorías y adicionalmente tiene mayor poder de regular las hormonas. Si está en un paquete, seguro no es la mejor opción.

Aprende a planear las comidas. Deben tener alimentos que se puedan consumir frescos o preparados sin mucho aditamento, como carnes, arroces, aguacate, coco, entre otros.

Dejar a un lado el sedentarismo. Caminar, correr, subir las escaleras, hacer deporte, no todo está en el gimnasio.