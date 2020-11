Javier Ramírez, a bordo de una nueva faceta

Es un personaje de matices, en el que habita un artista, quien luego de explorar el universo de la actuación y afianzarse como creador de contenidos en la plataforma Youtube, decidió incursionar en la música, esa pasión que lo acompaña desde niño y con la que ahora logra reconocimiento de sus seguidores en su canal.

Enmarcado en el “tropipop urbano” y con temas que ya son de manejo en las plataformas, Javier Ramírez también ha tomado este año para desarrollar nuevos proyectos, entre los que se cuentan la creación de su propia marca y continuar el proceso musical, que ahora se fortalece con “Carrito rojo”, un tema alegre que ya suena con fuerza.

Se trata de una versión muy moderna de la canción “Auto rojo”, interpretado en la década de los 90 por la banda argentina “Vilma Palma e Vampiros”, que surgió en un taller de composición en Medellín, donde recibió una lista de canciones para inspirarse y crear nuevas, decidió que ese clásico estaría allí y era muy cercana porque creció escuchándola.

La versión de los argentinos tiene un componente más adulto, mientras que la suya está pensada en todos los públicos, con una letra más ligera y con un género totalmente distinto al original, se usaron algunos versos, pero es una canción que se escribió totalmente desde el comienzo, con el sonido que lo identifica.

Javier está satisfecho con este lanzamiento, que a menos de un mes, acumula casi siete millones de reproducciones en Youtube de una forma natural, sólo porque a la gente le ha gustado. De otra parte, en la interpretación y el video se acompaña de Mariana, una influenciadora venezolana radicada en Colombia, con quien tuvo una colaboración pasada, vio afinidad en su contenido, y eso lo llevó a la propuesta para este trabajo.

El youtuber tiene claros los proyectos que emprende, y la música está destinada a ser parte de su vida, toda vez que ya se ha involucrado en campamentos de composición, con productores que le dieron luz verde para continuar y crear, de allí salió “Carrito rojo” y otros temas que pronto estarán a consideración de su público.

Un álbum es el siguiente paso, aunque indica que es una responsabilidad muy grande y por tanto no lo toma a la ligera, mientras hace una exploración personal, de contenidos, música y ahora se dedica al lanzamiento de sencillos que se van uniendo y el compilado saldrá en su tiempo.

Con respecto a ese futuro disco, lo ha ideado muy personal y profesional, para eso trabaja, sabe que el proceso musical no es fácil y en su caso va a tomar más tiempo, porque al ser actor e influencer, tiene que luchar para que su imagen en la industria se vea fuerte y segura.

Versatilidad y desafíos

Javier Ramírez tiene muchos seguidores, sin embargo entre los mismos hay diferentes públicos. Advierte que tiene mucha paciencia y orden para poder llevar a cabo todos los propósitos y desde la honestidad ha logrado la interacción que se requiere para alcanzar los objetivos trazados.

La entrega total es parte de su éxito, la constancia y el corazón se suman y aunque algunas veces no sabe cómo llega a la meta, tiene claro que lo logra.

A Javier se le vio en la televisión con papeles relevantes, afirma que actuar le apasiona, le tiene respeto y por esto se ha alejado, para regresar o aceptar un proyecto, sólo cuando éste colme sus expectativas y las del público, espera un personaje que represente un reto, para darle toda su dedicación.

Con respecto a los contenidos en su canal, advierte que a diario se reinventa. “En internet tienes que ir al ritmo que todos van o te quedas, allí todo pasa muy rápido y se renueva a diario, por eso en cada jornada debo presentar algo novedoso; cuando empecé tenía un canal, ahora son tres, un reto que me toma mucho tiempo, porque para tener éxito en redes sociales, además de la persistencia, debes hablar todo el día, contar, tener un vínculo emocional con los seguidores y eso se logra con dedicación”, afirma.

Javier Ramírez indica que todas las personas tenemos el espacio y la oportunidad de cambiar vidas, aunque no cree que sea una obligación, si un deber, y si bien no todos lo adoptan, en su caso es mucho más fácil, pues a diario tiene una lucha que es su sexualidad, el tema de la diversidad de género y en todo lo que hace, lleva el mensaje, sea a través de la música, los videos, el libro o su marca de ropa, la cual acaba de sacar al mercado y que se unió a la causa de la Fundación Sergio Urrego, que trabaja por acabar la discriminación con niños.

Advierte que al vivir en la época de los ‘me gusta’, éstos influyeron en algún momento de su vida, actualmente no. “La sociedad tiende a juzgarte por tus seguidores, o por tus likes, y por eso respondo que eso no define como persona, ni mis logros y menos el impacto que quiero dar con mi contenido y mi mensaje. En algún momento si me afectó, pero ya lo dejé a un lado”, aclara.

Amor, agradecimiento y el compromiso de llevar siempre un mensaje positivo, es el sentimiento que Javier lleva a las personas que le siguen, de otra parte, su trabajo es intenso, pues cada día se reinventa para no caer en la monotonía, y eso también incluye la música.