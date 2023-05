Jessi Uribe internacionaliza su despecho

Jessi Uribe

La inspiración

“En mis letras hay cosas por las que he pasado, pero también hay historias que no son propias, me gusta escribir y por eso suelo ver lo que sucede a mi alrededor, incluso lo que esté viviendo alguien muy cercano a mí, un familiar o un amigo, allí está mi inspiración. Tengo una composición que se llama ´Dímelo en la cara’, me la va a grabar Alejandro y creo que es una situación que se dio hace algún tiempo, pero que se tenía que escribir”, manifiesta.

El proceso creativo de este artista es muy diverso, afirma que al componer una letra va en melodía de balada, y aclara que uno de sus grandes ídolos ha sido Joan Sebastián, entonces el toque romántico empieza a gestarse para que más adelante se le imprima el ranchero.

En conexión con su público

En tiempo de redes sociales, Jessi es muy activo en las mismas y asegura que entre pros y contras, las ve como un mal necesario. Sabe que por medio de esa tecnología crea un vínculo cercano con gente buena, pero igualmente llegan quienes no lo son y allí es donde queda expuesta su vida en medio de comentarios malintencionados que generalmente sabe sortear.

Su generación hace parte de ese proceso y es así como aprendió a sacar provecho de las plataformas para exponer su música y conocer otros artistas que en algún momento se han acercado para hacer crecer su arte.

Aunque se pudiera pensar que la carrera de Jessi Uribe tiene mayor tiempo, la realidad es que su proceso artístico ha experimentado un crecimiento favorable que lo sitúa en un lugar especial. Hasta ahora se apresta a sacar su primer álbum, un trabajo que se fundamenta en canciones propias y de otros autores, para las que se dio la licencia de escoger con detalle, toda vez que será un sello para dar continuidad.

Mientras alista ese anhelado disco, suenan los temas junto a Alzate y Felipe Peláez, en medio de otros proyectos que lo llevan por países donde ya ha empezado a sonar con fuerza como Perú y Argentina

Como lo dijo inicialmente, grabar con Alejandro Fernández fue una ilusión que se cumplió, sin embargo, recientemente pudo dar mayor fuerza a ese deseo cuando fue invitado especial del artista en un concierto realizado en la Monumental Plaza de Toros de México ante 42 mil personas, donde el “Potrillo” rindió un homenaje a su padre.