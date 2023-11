Juan Fernando Velasco gira en primer plano

Juan Fernando Velasco

“Este álbum me permitió vincularme nuevamente con un público fuera de mi país que no me había visto durante un periodo largo que incluyó hasta la pandemia, y para eso el boom de la música popular fue el motor que me ayudó rápidamente a recuperar un puesto en la memoria colectiva”, dice en tono de agradecimiento.

“Disfruto este formato, al tener esa cercanía con la gente me siento más a gusto, y en eso influye notablemente el estilo de mis canciones, porque si hiciera otro género, tal vez ese no sería el lugar indicado para presentarme”, agrega.

Después de su más reciente álbum “POPular”, Juan Fernando Velasco sintió que podía hacer una puesta en escena de este estilo, disfruta los eventos grandes y si bien casi no se presentaba en teatro y la gira pasada atravesó por una serie de contratiempos, era menester entrar en algo más sencillo, por lo que decidió agrupar fechas y prácticamente se le dio la posibilidad de dejar show tras show en un corto periodo.

Cinco lustros de carrera

Con un trabajo constante, éxitos que lo definen, y un futuro que se sostiene, el cantautor ecuatoriano afirma que existen hitos en su carrera que le han permitido alcanzar logros. Ganarse un EMI, las nominaciones a los Grammy Latinos, trascender las fronteras de su país, entre muchos instantes especiales, marcan su marcha por el mundo artístico, sin embargo, el momento que más valora es el que está viviendo, porque después de 25 años puede hacer promoción, planificar una gira y que haya gente interesada en su música.

Juan Fernando Velasco es la pluma y voz de éxitos que han trascendido al nivel de clásicos, una especie de banda sonora de la vida de muchos, perpetuada inevitablemente en sus presentaciones.

“Hay canciones que quedan en la vida de quienes las siguen escuchando, pero lo que más me sorprende es que veo chicos de 20 años hablándome de ‘Chao Lola’ y que está en su playlist, entonces les digo, que aún no nacían cuando salió esa canción, pero entiendo que los padres y la radio tienen un rol fundamental en esto. En Ecuador no suenan tanto como en Colombia y ese es mi gran vínculo con este país”, manifiesta.

Aclara que estos temas no fueron concebidos con el propósito de inmortalizarse y agrega que ‘Chao Lola’ no hizo ninguna concesión, la compuso en aras de expresar para sí mismo lo que estaba sintiendo, y así quedó. No iba a estar en el disco, pero su mayor satisfacción es que la honestidad que tiene, hizo que el público creyera y la acogiera.

En el proceso que conlleva un cantautor, Velasco afirma que componer esta canción no fue desafiante, toda vez que surgió rápido a partir de lo que estaba experimentando, lo verdaderamente retador fue vivir para contarlo, después, hay otras no tan conocidas para lo cual el trabajo más grande lo tiene en la letra, al ser muy cuidadoso y exigente, toda vez que la música le fluye.

No se considera un compositor prolífico, la inspiración es un proceso que le resulta doloroso, por lo que le compara con ir al médico y en ese caso su yo interior entra a hurgar en sus sentimientos, pero llega a ese punto porque finalmente le hace un bien al alma. “La composición me resulta un acto masoquista”, afirma.

En tantos años, Juan Fernando ha hecho muchas canciones y al día de hoy puede afirmar que tiene una visión más amplia de sus capacidades y falencias, llevándolo a ser más eficiente en su trabajo y su vida en general, porque la música para él es la satisfacción y la recompensa de lo que quiso hacer.