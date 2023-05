Juanes concede permiso para entrar en su vida

Juanes

Ahora, además de los relatos que enmarcan su rutina personal, vuelve a involucrarse en el tema social, para el que nunca ha sido ajeno. “Yo creo que eso no es de un día para otro, siempre ha estado, y en los últimos años en Colombia han pasado cosas que no me dejan indiferente, por eso está ‘Canción desaparecida’, con un video inspirado en hechos reales. Tuve la oportunidad de ver como ex paramilitares, ex guerrilleros, ex soldados, víctimas, campesinos, se contaban cosas en medio de un evento en Antioquia llamado ‘La paz en tus ojos’, y buscaban reconciliación, eso me tocó y simplemente me salió la canción, es de esas que llegan cuando mueven el alma”, explica.

En ese tema lo acompaña Mabiland, la joven oriunda de Quibdó, cargada de una energía especial que la involucró activamente, también Juan Mosquera, periodista y poeta amigo de Juanes, quien con su conocimiento del conflicto, entró en la construcción de la letra.