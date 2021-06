“Juliana”, un álbum con la esencia de su autora

A Juliana Velásquez el arte le es tan familiar desde donde se le mire, cantar, actuar, son su esencia y aunque se dedicó por mucho tiempo a la presentación de un programa infantil y a otros proyectos en la televisión, sus inicios fueron precisamente en la música.

Ahora, decidida a dedicarse a esta faceta que adora, presenta “Juliana”, su álbum debut, once canciones que hablan de todo lo que ella como artista ofrece con su música. Allí hay temas movidos, también baladas, boleros, es en definitivamente un viaje al interior del corazón de la autora.

En palabras de Juliana Velásquez, su álbum es genuino y sin pretensiones de nada diferente a dejar que la música hable por sí sola y que la represente de la forma que deba hacerlo.

Cuando se acerca a los tres lustros de carrera, esta chica siente que su vida está en actuar y cantar, y aunque la trayectoria de cuenta de su talento frente a las cámaras, no duda en afirmar que la música fue su primer amor, aunque después la actuación se robó su corazón, tiempo y dedicación.

Juliana recuerda que a los diez años ya comenzaba a escribir canciones, las hacía como regalo de cumpleaños a su mamá, a los amigos, pero aun cuando hacía parte de ella, no fue hasta el año pasado que decidió hacerlo de manera respetuosa y con el tiempo que la música merece, por eso hoy no tiene para regalar una, sino once canciones que emergieron en plena pandemia.

La música en esta chica no ha sido solo una decisión de querer hacer una carrera, representa para ella una necesidad, la terapia propia y la mejor forma de sacar todo lo que tenía guardado hace mucho tiempo. “Hay gente que lo hace hablando o con cualquier otra manifestación, la mía es haciendo canciones”, indica.

La actuación se puede ligar a la composición, y en este orden de ideas aclara que su trabajo como actriz le ha permitido escribir historias de otras personas, ponerse en sus zapatos y llegar a una canción. A esto le agrega que su familia es muy artística, su abuela hizo poesía, su mamá se inclinó por la literatura, entonces hay un amor genuino por las palabras y lo que se dice.

El álbum

“Juliana” es fruto de un trabajo que se dio en medio de la pausa, una montaña rusa de emociones, afirma. El mismo se llevó a cabo con el acompañamiento de un equipo con el cual se siente segura, respaldada y amada por cada uno de los integrantes.

Es agradecida con ese talento que está detrás de su proyecto, le dieron toda su sabiduría para cristalizar el sueño que se había propuesto y en un año marcado por la pandemia, donde precisamente las emociones no estaban en positivo, se unieron en esa sensibilidad para ponerla en la música.

El álbum tuvo un proceso activo de dos años, que aunque no fue mucho, tiene la pasión que requiere un disco para darse a conocer y hacer curso con sus historias para compartir. Las colaboraciones son descritas por la artista como “magia”, la primera fue con Juan Pablo Vega, un sueño cumplido.

Otra ilusión de Juliana Velásquez era cruzar fronteras y llegar a otros lugares del mundo con su música y gracias a ella conocer artistas como Dstance y Los Rumberos que son músicos mexicanos con un concepto especial y un gran talento. En medio del confinamiento se unieron a través de la tecnología y la suma fue buena música.

Creyendo siempre que las adversidades son oportunidades, Juliana ve como su determinación musical se materializó en una época convulsa, sin embargo siente que el día de salir a presentarlo en público llevará toda la preparación y en cuanto a la virtualidad obligada, ésta favoreció su trasegar a lugares más lejanos.