La clave para mejorar habilidades de escritura en niños

“En español la escritura de palabras es más complicada que la lectura de ellas. Mientras que cuando leemos cada letra solo se puede pronunciar de una manera, en la escritura no existe tal transparencia. En consecuencia, hay muchas palabras que no podemos escribir correctamente si no las conocemos previamente. Por esta razón, la escritura de palabras requiere de un extenso aprendizaje donde se debe contemplar la lectura como algo fundamental”, indica Javier Arroyo, cofundador de Smartick y experto en educación.

Sin duda, aquellos niños que adoptan el hábito de la lectura adquieren un talento natural para el manejo de las palabras, debido a que el cerebro humano tiende a absorber lo que se observa y lo que se experimenta a lo largo de la vida.

“Al momento que los niños leen desarrollan una gran familiaridad con la lectura, el vocabulario se amplía y se aprenden nuevas palabras y expresiones y asimismo, mejoran la ortografía y la gramática. Por ejemplo, una de las estrategias que los padres pueden utilizar con sus hijos es ayudarles a encontrar qué tipo de libros son los que prefieren leer. Plataformas como Leoteca invitan a los niños a compartir en una comunidad virtual sus experiencias y gustos literarios”, afirma Arroyo.

En definitiva, un adecuado acompañamiento de los padres hacia los hijos y buscar el momento y lugar adecuado para llevar una lectura diaria es fundamental para que los niños vayan adoptando este hábito que, indudablemente, mejorará su ortografía, puntuación y gozando de una buena fluidez para escribir y hablar.