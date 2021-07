La firma electrónica y su validez legal

Con los cambios que se han suscitado en muchos aspectos, donde cada vez se involucra más la tecnología, era de esperarse que la firma experimentara cambios en ese camino que simplifica funciones, a la vez que ofrece garantías de seguridad

Ahora se habla de firma electrónica, muy similar a la manuscrita, sin embargo, esta última acostumbrada a un documento físico, dista de la primera que se soporta en un medio electrónico y puede ser creada y emitida por cualquier persona natural o jurídica.

Ante este avance y su implementación, surgen interrogantes que son aclarados por el Contador público José Luis Barrios Ahumada.

¿Es probable que la firma electrónica se suplante o la DIAN dispone de mecanismos únicos de identificación para los contribuyentes?

No es posible suplantar, es un proceso sencillo de realizar, pero cuenta con todos los mecanismos de seguridad de acuerdo a la información que se registre en el RUT por cada contribuyente, de esa manera la Dian los identifica y controla, ahora bien, tal como lo establece la ley, cada contribuyente es responsable de sus datos y claves.

¿Qué ventajas tienen aquellas personas que configuren su firma electrónica?

Muchísimas ventajas, la firma electrónica es un mecanismo que permite firmar electrónicamente las declaraciones tributarias y otros documentos dirigidos a la Dian que requieran la firma del contribuyente en los procesos que se realizan por el portal, se ahorra mucho tiempo y los procesos son más ligeros, anteriormente tocaba diligenciar los formatos a mano y hacer interminables filas para radicar los documentos y presentar las declaraciones.

¿Cómo tienen que presentar la declaración de renta aquellos quienes no saben cómo crear la firma electrónica o no tienen los dispositivos tecnológicos para hacerlo?

Ahora mismo todo es por el portal y aunque no tengas firma electrónica puedes diligenciar el formulario y presentar en banco (en caso que no tengas usuario para el portal de la Dian), pero lo ideal es crear el usuario, tramitar la firma electrónica y presentar virtualmente, yo les recomiendo buscar un Contador Público que los asesore, por que el proceso de presentar virtual y sacar la firma electrónica la Dian lo diseñó como un proceso flexible y fácil de hacer, actualmente no existen los formularios que se compraban y se diligenciaban con mucho cuidado.