‘La lengua covid’, uno de los nuevos síntomas del virus

A más de un año después del inicio de esta pandemia aún siguen surgiendo nuevos síntomas relacionados con el virus del SARS-CoV-2. Estudios recientes identificaron que la lengua también sufre alteraciones cuando se está contagiado.

La odontóloga Cristina Suaza, experta en cirugía maxilofacial, explica que en la boca tenemos más de 600 especies de bacterias, en la lengua existen unos receptores y proteasas en las superficies de las células del hospedero que nos hacen más susceptibles a adquirir la infección como ACE2, interacción del virus con la hemoglobina CD147 y CD 26 entre otros, “pero cuando tenemos condiciones de mala higiene, sumados a factores emocionales como depresión o ansiedad permite que la persona tenga mayor aceptación con el receptor del virus del SARS-CoV-2 y tener una contaminación más fácil”.

Estudios realizados en Europa, como en la revista British Journal of Dermatology, han revelado que el 45,6 de los pacientes con coronavirus presentaba síntomas mucocutáneos, entre ellos, la llamada ‘lengua COVID’, que se traduce en una lengua muy agrandada, depapilada, sin papilas en el dorso lingual; también se presenta sensación de ardor en la lengua y la ya conocida alteración e incluso pérdida del sentido del gusto.

“Factores directos de la lengua y factores emocionales hacen que muchos pacientes no hagan una buena higiene oral y cuando uno no tiene una buena higiene oral, todo es una cadena que termina por formar una placa bacteriana que a su vez inflama la encía y produce una gingivitis. Eso no es doloroso, pero sí se muestra con cambio de color y sangrado. Este es el preámbulo para que seamos más susceptibles a las infecciones, bien sean por virus o por bacterias. Por esa razón es muy importante la parte sicológica que va de la mano de la parte física”, explica la odontóloga Suaza.

La experta recomienda que al darse cuenta que existe alguna de las señales en la lengua o en la cavidad bucal se debe tener mayor cuidado con la higiene oral. Lo primero es hacer una limpieza suave, usar enjuagues bucales libres de alcohol y evitar alimentos que puedan irritar más la zona.