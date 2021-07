La moda ha cambiado, se hace más cómoda

Este año hay muchos factores importantes que han determinado las tendencias femeninas, entre las cuales se puede destacar la salud, el bienestar, la búsqueda de la tranquilidad, la funcionalidad, la comodidad en casa etc. Como tendencia principal, la moda hoy en día se basa en una metamorfosis entre la vida pre-pandemia y post-pandemia.

Las tendencias de la mujer del 2021 van de la mano del hecho de que ésta está sorteando nuevas prioridades acorde a cómo su normalidad se ha visto afectada. Por un lado, quedan rezagos de una cierta sensación de nostalgia, pero simultáneamente existe la vitalidad para concentrarse en su cuidado y bienestar personal, predominando una energía positiva hacia el futuro. Es un periodo de transición entre pasado, presente y futuro.

Podemos decir que el look actual es más libre, más casual y a la vez más moderno en relación con colecciones pasadas. Es versátil en cuanto a ocasiones de uso, dependiendo del estilo propio que le de cada mujer para los diferentes espacios y ocasiones, y es atemporal en cuanto a tendencias de moda pasajeras; no se desactualiza en un periodo corto de tiempo, y a sí mismo, no limita su uso.

Debido en gran parte a la pandemia, la mujer de hoy busca comodidad, bienestar y funcionalidad, con el fin de poder sentirse bien y segura, pudiendo suplir las distintas necesidades del día a día, sin dejar de verse chic.

La moda femenina está teniendo un cambio interesante en los últimos años, el foco ya no persiste en verse sexy; los escotes, la ropa pegada o las transparencias están pasando a un segundo plano.

Está evolucionando hacia la comodidad y la funcionalidad, factores que existen ya desde hace tiempo en la moda masculina, y que se empiezan a ver cada vez más fuertes en productos de moda femeninos de forma sutil, de modo que el look no pierde atractivo ni deja de verse femenino y antojador. Los tejidos inteligentes cogen cada vez más fuerza y aportan ergonomía y funcionalidad de las prendas.

La tendencia trae siluetas que se ajustan de manera adecuada al cuerpo, dando un toque sofisticado y versátil para cualquier momento del día y hechas en nuevos materiales para las necesidades que exige la nueva realidad como lo son telas antifluido y telas impermeables.

Por último, hablando de la paleta de colores que se imponen en este año, para finales de 2021 los colores se adaptan a la tendencia, se presenta una mezcla entre una gama de neutros, en conjunto con tonos pop más alegres y llamativos, que sugieren esa luz en el futuro.

Si se pudiera resumir la moda femenina en una palabra, diríamos que es: Empoderada.