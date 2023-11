La música de Axel tiene un efecto positivo y duradero

Axel

Para esta composición, hubo un giro en su manera de trabajar, se unió a “Mapache”, la productora de Juan Pablo Isaza, vocalista de la banda Morat, donde además se crearon las diez canciones del repertorio que conforma el nuevo álbum.

“Nos juntamos sin saber de qué íbamos a hablar, ni qué línea musical seguiríamos, la idea era conocernos, pero empezamos a tirar cosas sobre la mesa, ellos sabían de mí y de mi lírica enfocada al amor, así como el desamor, porque la separación también hace parte de ese sentimiento. Empezamos con el piano, la guitarra, buscando algo actual, con lenguaje moderno, pero profundo, y salió el tema de cuestionar quién tiene la verdad absoluta, me inspiré en el libro ‘Los cuatro acuerdos’ y creo que el resultado es una canción interesante”, agrega.

Axel se ha caracterizado a lo largo de su carrera por ser el autor de sus letras y arreglos, sin embargo, en esta ocasión llega a Colombia, país al que se siente muy ligado con una relación genuina con otros artistas, escuchó de los chicos de Mapache y habló con Mauricio Rengifo y Andrés Torres, quienes le dieron la certeza de contactarlos.

“Lo que me llevó a trabajar con ellos fue la idea de renovación, abrir la cabeza, siempre escribí mis canciones, tal vez con un coautor, pero siempre a la vieja usanza, con piano o guitarra, muy de cantautor, ahora, despojado de todo ego decidí zambullirme en este nuevo ejercicio y el resultado fue espectacular, espero que, en marzo o abril, cuando salga el nuevo disco, la gente lo valore y encuentre una innovación en mi música, letras y en mí”, advierte emocionado.

El compromiso se mantiene

Siendo un referente del pop latinoamericano, afirma que con el transcurrir de la carrera, ha comprendido la responsabilidad que tiene como artista al ver cómo las canciones impactan en el público de manera masiva y que de una forma u otra es su mensaje el que va allí. “Creo que he mantenido en mi camino una coherencia en lo que dije y en mis conciertos, sigo creciendo consciente del compromiso que tengo, me encanta cuando me junto con pibes de la siguiente generación y me dicen ‘yo me crié escuchando tu música’, como sucede con estos chicos”, manifiesta.

Es de los artistas que más himnos ha aportado para la posteridad. “Amo” es un canto al amor y se mantiene como el primer día, por su parte, “Celebra la vida” lleva el positivismo al máximo, y “Somos uno” es la mejor canción de unión, entre otras que se destacan y mantienen, por lo que indagar sobre esas letras siempre será oportuno.

“Soñaba con ser músico y vivir de la música, pero en esos sueños no habitaba esa idea de convertir mis letras en himnos, ni en Argentina ni en Latinoamérica, pero la vida me llevó por ese camino. ‘Amo’ cumple 20 años y todos la conocen, lo mismo que otras que me llenan de gratitud y soy consciente que atravesaron muchas historias de vida”, agrega.

Axel es muy apasionado, mantiene un niño interior que no pierde su capacidad de asombro, y reinventándose a diario, ahora adelanta una gira por Argentina que incluye su octava actuación en el emblemático Luna Park el próximo 25 de noviembre, un complemento a este año dinámico que demuestra el efecto duradero que logra en sus seguidores.