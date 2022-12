La otra pasión de Paola Jara, más allá de la música

Sueños cumplidos

Por estos días Paola Jara se encuentra inmersa en una gira de conciertos que la enamora más de su arte, satisfecha con lo alcanzado, que además es el fruto de su constancia, disfruta al calor de su hogar, junto a su esposo, el también cantante Jessi Uribe, la época más bella del año, sin embargo, hace un alto para hablar de lo que sucede actualmente y lo que vendrá.

Entras de lleno a la música popular, ¿Cómo logras abrir camino en este género y sostenerte?

La constancia y disciplina han permitido que pueda avanzar, porque obviamente el género siempre ha estado liderado por los hombres, pero las mujeres hemos luchado por lograr un lugar y yo allí, poco a poco entre todas, con la persistencia entramos, y el público, al asimilar, nos ha dado un espacio. Es un proceso largo que no ha sido de la noche a la mañana, pero vencimos el mito del liderazgo masculino dentro de esta música.

¿De dónde viene esa pasión musical?

Creo que nació conmigo, porque no recuerdo un momento en el que no esté cantando. También tengo que agregar que puede ser una vena artística por parte de mi papá, a él le gusta cantar y toca guitarra en sus ratos libres con sus amigos.

¿Por qué te inclinas precisamente por el género popular?

Como buena paisa crecí rodeada de rancheras y música popular, escuchando a los grandes exponentes. A los 14 años tuve la oportunidad de grabar una producción, en la cual hice un demo con diferentes géneros, tocamos puertas y en Codiscos me recibieron, pero me dijeron que sería bolero ranchero, yo muy ilusionada acepté, además porque me gustaba, para entonces las únicas representantes eran Helenita Vargas y Las Hermanitas Calle, y la disquera quería apostarle a otra mujer, eso marcó mis inicios.

¿Cuál es tu sello de identidad en la música popular?

Pienso que cada artista tiene su sello personal. En mi caso, he podido fusionar un poco el género, desde mis inicios me mostré arriesgada y tratábamos de incluir otros instrumentos, ritmos que podían entrar y me preocupé por la parte visual, apartándome un poco del contexto convencional de los videos. Todo esto sumado a la pasión que le imprimo, ha marcado la diferencia.

Actualmente Colombia suena a género popular, ¿A qué se debe esto?

La música popular ha tomado fuerza en el país y creo que es por el trabajo que cada artista ha venido desarrollando por varios años, el hecho de que también incursionen nuevas figuras, con mucho talento, hace su aporte. Pasó de ser la música de cantinas, fondas y pueblos, a las grandes ciudades y las plataformas, donde el consumo se masificó.

¿Dónde están tus influencias musicales?

No solo las mías, yo diría que en nuestro género tenemos, además de influencias autóctonas, la cultura mexicana que llegó hace muchos años con su ranchera a contribuir en los gustos musicales.

Actualmente se ven mucho las uniones, ¿Con quién te gustaría cantar?

Tengo aún muchos sueños por cumplir y me encantaría grabar con íconos del género, como Ana Gabriel.

Tus proyectos van más allá de la música, ¿Cómo es esa faceta de diseñadora en medio de una carrera que te demanda atención?

La música es y será mi prioridad, pero comparto pasión con la moda y aunque en el pasado tuve la oportunidad de estudiar Diseño de modas, no me dediqué en ese momento. Mis sueños también estaban encaminados a tener una marca propia y ahora se ha logrado después de tres intentos anteriores, porque no es fácil emprender y espero que PJ Fitwear, que es una línea deportiva, marque el punto definitivo en este proceso que tanto me gusta. La marca es totalmente pensada por mí, incluyente, donde todas las mujeres se sentirán cómodas y estamos generando empleo en el país.

Tu vida privada muchas veces se vuelve pública, ¿Cómo se lleva la carrera y tu intimidad cuando se está en el radar de todos?

Muchas veces por más que tratamos de ser reservados, se sale un poco de control, entonces toca tener madurez y paz para aprender a vivir con ese aspecto, porque en la mayoría de los casos lo que se dice no es cierto.

En materia de música, ¿Cómo es trabajar con Jessi Uribe?

Maravilloso. No solo como pareja hemos hecho un buen complemento, sino como profesionales, eso es lo bonito, Jessi está muy atento a mi carrera porque vivimos la misma pasión y trabajamos por un mismo ideal.

¿Qué tienes preparado para este fin de año?

Voy a terminar el año muy activa, compartiendo con la otra familia que son los fans. Estaré en varias ciudades de Colombia, también en Ecuador, y en los ratos libres compartiremos con los seres queridos.

¿Viene música nueva?

Tengo temas para grabar en cuanto inicie el año, pero acabo de lanzar un EP con una trilogía de canciones que se llama “Sin ti”, allí están consignadas “Ve y dile”, “Después de ti” y “No te pude retener”, todas con video, que me hacen muy feliz.