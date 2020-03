Las gafas tienen tallas, cómo elegir las correctas

¿Las gafas tienen tallas?, así es. Aunque muchas personas no lo saben, conocer la talla de la montura es indispensable para escogerlas no solo teniendo en cuenta que sean de tendencia o agradables a simple vista, sino que en realidad sean funcionales.

Las monturas oftálmicas o gafas de sol, no son solo un accesorio, son una herramienta que contribuye con la calidad de vida, puesto que, en la mayoría de los casos, son de uso correctivo, es decir ayudan a mejorar la calidad visual. Adicionalmente, cuidan los ojos de la nociva Radiación UV que, a largo plazo, puede presentar consecuencias en la visión como cataratas y esto, a su vez, pérdida significativa de visión.

De acuerdo con el reciente Informe Mundial sobre la Visión, publicado en octubre de 2019 por la Organización Mundial de la Salud, a nivel mundial, por lo menos 2.200 millones de personas tienen deficiencia visual o ceguera, de las cuales al menos 1000 millones tienen una deficiencia visual que podría haberse evitado o que aún no ha sido tratada.

Por esta razón, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones al momento de seleccionar sus gafas y evite problemas con sus ojos:

Armonía visual entre el diseño y el tipo de cara. Existen más de 9 tipos de formas de marcos de gafas, entre las que se destacan las agatadas, cuadradas, redondas o piloto. Si bien la elección de éstas, cuando son de sol, principalmente es por gusto, es importante considerar que los lentes tengan protección UV y tener en cuenta el tipo de rostro de cada persona.

Por ejemplo, los rostros ovalados pueden utilizar casi cualquier tipo de diseño, siendo este tipo de rostro los que mejor armonía generan. En el caso de los angulados (cuadrados o con forma de corazón) los ideales son aquellos diseños anchos o también con ángulos definidos.

“Cuando no se tienen en cuenta características ergonómicas de las monturas, puede que no se escojan las adecuadas para sus necesidades. Por ejemplo, al no ajustarse al tipo de rostro de la persona, su uso se tornará incómodo y muy seguramente dejará de usar sus gafas, lo que puede afectar su condición visual”, afirma Yohana Chacón, Optómetra de GMO.