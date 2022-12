Las verdades que revela Pedro Capó

Hablemos con la verdad

Llega “La Neta”, ¿Cómo defines este sexto álbum?

Como un disco del cual estoy muy orgulloso. Es terapéutico para mí, porque fue como un desahogo, una bonita catarsis que era necesaria. Tiene una combinación de diez historias basadas en vivencias e introspecciones que tuve a través de estos dos últimos años.

La pandemia me llevó a construir un estudio de grabación en mi casa y es la primera vez en mi carrera que hago un disco completo, desde la composición hasta sus últimos detalles, entonces eso lo provee de una vulnerabilidad y honestidad muy palpable.

¿Toda la composición es tuya?

Si, de la mano con algunos colegas. Hay canciones que son solo mías, en otras me colaboró Diego Contento, Alex Zabala y Richy López.

Llega después de “Munay”, un disco que marcó un momento especial, ¿Qué similitudes puedes establecer en ambos?

Siempre va a estar mi esencia, siento que el disco va a ser una fotografía del artista en ese momento de su vida, qué está escuchando, cuáles son sus influencias y cómo destila todo eso para el concepto que exprese. “Munay” es la casa de “Calma”, entonces es una propuesta mucho más caribeña con elementos andinos y jugando con el tema del amor. Por su parte, “La Neta” es un disco más personal, experiencias genuinas, vividas, personales, pero aún así, su intención clara está en el factor conexión, porque pienso que lo que vive uno lo vive todo el mundo, y es mi manera de empezar conmigo una conversación y crear una dinámica de espejo y reflejo que nos acompañe a través de nuestros procesos.

¿Cuál es tu verdad?

Muchísimas. Siento que colectivamente todos pasamos por momentos intensos, altos y bajos a través de la pandemia que nos llevaron a la introspección, a la autoexaminación, explorar nuestros miedos, aprender a estar cómodos con la incomodidades, y eso siempre trae un crecimiento bonito si aceptamos la invitación con gracias y hacemos lo que nos toca. Entre eso exploré el miedo, escribo sobre la muerte, pero no dándole un color tétrico, sino invitando a verla normal, que es tan natural como nacer y si lo miramos bien, la muerte es una gran invitación a disfrutar de lo que tenemos y a vivir con plenitud, ahí está “La fiesta”. En el tema “Volver a casa” hablo de la tristeza, la soledad, lo cuento desde mi escenario y como la música lo aguanta todo, podemos hablar de baile, fiesta y hasta muerte.

Hay sonidos diferentes a lo largo de las diez canciones, ¿Fueron llegando, o se programaron así?

Siento que los discos me hablan, lo mismo que al escribir una canción, que me va explicando por dónde va y después sintonizo con eso y defiendo su integridad. Sónicamente, “La Neta”, conceptualmente me llega a través de mi hijo de 17 años, tenemos una relación muy bonita de compartirnos música, curiosamente mucha de la que él me enseña tiene influencia de los años 90, la que precisamente yo escuchaba en mi adolescencia, entonces se me hizo divertido reconectar con ese lado mío, también hay mucho sonido de Nueva York, muchos de los colores urbanos los extraje de allí, y el reto en el disco fue el pie en el freno, que no se nos fuera la mano con mucha cosa, teníamos que respetar la simpleza bonita que lleva el disco.

Ñejo y Lali en las colaboraciones, ¿Qué te hizo buscarlos?

Los adoro, son seres humanos increíbles, a quienes admiro, respeto y les aprendo. Creo que las colaboraciones deben sumar a la canción y de conexión genuina. A Lali la conozco, habíamos trabajado en estudio, pero nunca en grabación, la llamé y aceptó. Siempre he sido fan de Ñejo, nunca habíamos trabajado juntos y cuando escribí “Ojos claros”, supe que el segundo verso sería un trap vieja escuela y el que tiene ese peso es él, no le di explicación, tuvo libertad y su contribución elevó la canción.

¿Con qué artista te gustaría cantar y que aún no se ha dado?

Muchos. Siempre digo que el Maestro Fito Páez es una de mis grandes influencias, somos amigos, pero aún cuando lo veo me dan esa mariposa en el estómago que sienten los fans.