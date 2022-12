Lina Tejeiro recorre el mundo para recibir el 2023

Lina Tejeiro

¡A divertirse!

¿Cómo llegas a ese proyecto?

Es mi primera vez en un formato de humor, en un escenario completamente diferente a un set de grabación y se constituyó en una bonita experiencia que me permitió entrar a otro ámbito. Lo disfruté muchísimo, porque más que un trabajo, le pagan a uno por pasarla muy bien e ir a conocer otros países, llevando a los televidentes a ese recorrido desde sus casas.

Y mi llegada a “La vuelta al mundo en 80 risas” fue a través de una llamada de Juan Esteban Sampedro, director de entretenimiento de Caracol Televisión para proponerme ese viaje acompañada por un humorista, y obviamente sin pensarlo mucho, ni consultarlo con mi mánager, acepté, hablé con Greeicy, quien me animó; me preguntaron con quién me gustaría ir y les dije que con Loquillo, días antes me confirmaron que era con él. El viaje incluyó Londres y San José de Costa Rica.

¿En qué consistió el recorrido?

Dos destinos totalmente diferentes en continentes opuestos para hacer un total de 18 notas en siete días. La carrera fue contrarreloj pero divertida, con una dinámica que se iniciaba a las 5 de la mañana en el lobby del hotel y salir con una maleta que llevaba los cambios de vestuario para el resto del día, los horarios son extenuantes, pero rodeados de humor, por lo que no se siente el peso del tiempo y las carreras de un lugar a otro.

¿Cómo te manejaste en un formato humorístico?

Más que un libreto, hay una pequeña escaleta con los datos exactos de cada ciudad, pero la mayoría de lo que allí sucede es improvisado. El humor de Loquillo era espontáneo y mis chistes llegaron dependiendo del momento. Fue mi primer viaje a Londres y a San José de Costa Rica.

Has estado muy activa este año, ¿Qué enseñanzas te dejó?

Aprendí algo muy bonito, y es que hay que escuchar el cuerpo, porque cuando se cansa, hay que dejarlo reposar. Este año entendí que la salud es prioridad y es lo que me he propuesto.

¿Qué quieres para 2023 en materia laboral?

Si por mi fuera, Hollywood de inmediato. Soy de las personas que piensa que todo a su debido tiempo, por eso si llega, en el momento que sea, se toma y se desarrolla. Espero el protagónico espectacular de una serie número uno en todas las plataformas.

Te vemos siempre en muchos proyectos, ¿Cómo ha sido regresar a la televisión?

He estado trabajando mucho con las redes sociales, pero volver a la televisión siempre me llena de motivación, es realmente lo que amo y me apasiona, adoro interpretar personajes, aunque ahora viéndome en el espectro de la presentadora me lo disfruto mucho. Para mediados de 2023 se viene un proyecto muy lindo donde se notará el trabajo y la preparación.

Cuando eres tan activa en redes sociales, ¿Qué visión tienes de las mismas?

Las redes sociales me han hecho ver el amor y la cercanía que se siente de la gente eso lo valoro y me gusta mucho, tener ese contacto directo es importante. Obviamente aclaro que allí está mi negocio, desde hace siete años hacen parte de mi economía. Y lo que veo a futuro es que serán la evolución de todos los medios.

¿Cuál es tu fortaleza para ser una influenciadora destacada?

Creo que mi fortaleza fue mostrarme tal cual soy, para que la gente tenga la capacidad de identificarse conmigo en cualquier situación, así mismo sientan empatía y me vean real. Definitivamente eso es lo que lo mantiene a uno vigente en las redes, porque finalmente hay credibilidad que se gana con confianza.

¿No te molesta haber perdido un poco la privacidad?

No es molesto, pero en algún momento puede ser imprudente no contar con privacidad en un lugar determinado, incluso la casa.

¿Cómo se maneja la fama?

Afortunadamente como empecé tan pequeña manejando esta situación, tengo esto más normalizado, pero en términos generales no es fácil y a veces toca recurrir a una red de apoyo cuando me siento muy invadida. Es un tema de madurez emocional que se aprende con la trayectoria, aún creo que hay situaciones que no sé manejar ni controlar.

¿Cómo te ves en una década?

Viviendo en una mansión en Los Ángeles, con dos hijos, grabando muchas películas y posicionada en redes sociales.

¿Otra faceta que quieras explorar?

No. Y de querer hacer algo diferente, quiero educarme en ello primero y ahí si lanzarme. Por ahora soy feliz siendo actriz, modelo, empresaria e influencer.

¿Qué proyectos hay para el 2023?

Por ahora tengo la serie que saldrá a mediados de año y pienso dejarme sorprender.