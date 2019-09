¿Cómo son las mamás de los Centennials?

“He identificado que me funciona mucho más darle instrucciones a mi hija, cuando ella entiende el porqué de las mismas, así que siempre trato de hablar con ella y explicarle”, dice Isabel Salazar, mamá de una hija de 5 años. “Sin duda es muy diferente a la relación que tenía con mis papás, donde un no, era un NO y punto!” enfatiza.

Uno de los mayores retos de una mamá se relaciona con el tiempo para poder hacerlo todo. Pertenecen a la era del empoderamiento femenino y esto hace que su realización como mujer no dependa exclusivamente de su rol de esposa y madre, sino que muchas tienen también una vida laboral y personal desafiante. “No es fácil hacer todo a la vez. Muchas veces he sentido culpa por no estar tanto tiempo con mi hija, o culpa por no estar tanto tiempo en el trabajo. Nos la pasamos buscando el equilibrio y a veces terminamos es haciendo malabares”, agrega Isabel Salazar, quien además de ser mamá es empresaria y presentadora de tv. Tanto Olaya, Salazar y Molina llegan a un punto en común: como mujeres no solo son madres, sino esposas, amas de casa, buscando hacer todo de la mejor manera. ¿Qué admiran de las mamás tradicionales como las que las criaron? La intuición porque como no tenían acceso a tanta información ni a internet, “le daban más prioridad a lo que sentían en su corazón” y además, el hecho de tener más tiempo para dedicarle a sus hijos.